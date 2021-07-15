軍情動態》壯闊！美陸戰隊大象漫步 秀「地表最強」空地特遣兵力
〔編譯陳成良／綜合報導〕7月14日，美國加州米拉馬爾的美軍陸戰隊航空基地一片轟鳴，40多架由MV-22B「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機、CH-53E「超級種馬」（Super Stallion）運輸直升機組成巨大的「大象漫步」陣容，場面非常壯觀，向外界動態展示了美軍陸戰飛行隊傲視全球的強大作戰運輸能力。
據美國軍方消息，由第3陸戰航空聯隊（3rd MAW）麾下第16航空大隊（MAG-16）第165中型傾轉旋翼機中隊出動的MV-22B，協同航空聯隊的CH-53E直升機，一同進行這次大規模飛行訓練，精彩的「大象漫步」，象徵陸戰隊的萬能屬性，也充分展示了第3陸戰隊航空聯隊是目前美軍陸戰隊中最強的空地特遣部隊。
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這支由MV-22B和CH-53E組成的龐大機群，是美陸戰隊空地特遣部隊重要的運輸力量。通常在美軍最強，就是這個地球上最強的。
MV-22B魚鷹機是美軍陸戰隊相當喜歡的飛機，在1999年首次採購，從那時起，魚鷹機一直是陸戰隊運輸的基石。這款獨特的飛機結合了直升機的垂直飛行能力，與固定翼運輸機的速度，能夠以266節的巡航速度（時速492公里），運載超過100名陸戰隊員飛行640公里。
另一款倚重的載具就是CH-53E超級種馬直升機，它是美國運輸能力最多的直升機，可以運載超過30名陸戰隊員，飛行177公里。
這兩款軍機的綜合能力使MAG-16除了作戰以外，也能夠協助人道主義援助和災害應對工作，比如颱風、地震和加州滅火任務。