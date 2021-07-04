日菲首次空中聯合軍演 學者揭台灣可爭取聯合訓練方向

日本與菲律賓即將在明日開始進行首度的空中武力聯合訓練。圖為2016年4月日本海上自衛隊「伊勢號」直升機護衛艦航抵菲國蘇比克灣親善訪問。（法新社檔案照）

2021/07/04 13:15

〔記者吳書緯／台北報導〕日本與菲律賓即將在明日開始進行首度的空中武力聯合訓練，內容是空對空的人道支援與災害救援雙邊訓練，對於日菲首次聯合空中軍演是由人道救援開始，對於台灣能有何啟示，進而向友我國家爭取相關演訓？國防院學者許智翔表示，台灣初期可以嘗試由海巡署爭取海上聯合搜救演練等項目開始做起，在逐步提升演練層級和參與單位。

本報2日報導，日本航空自衛隊與菲律賓空軍將首度舉行聯合演習，日菲將在5日到8日於菲國呂宋島的前美軍基地克拉克空軍基地，舉行空對空的人道支援與災害救援雙邊訓練，將會由日本派出1架C-130H運輸機，機上的日本航空自衛隊成員和菲國空軍官兵模擬將救難物資運送到偏遠地區與進行空投。

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此外，日本防衛大臣岸信夫近期數次提到，台灣和平穩定直接關係到日本的安全，防衛副大臣中山秀泰更說應將台灣當作一個民主國家加以保護，而我國是否可從日菲首次空中武力共同訓練，是由人道救援開始做起，得到啟發，進而與盟邦爭取相關演訓？

對此，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔昨受訪表示，相關災難救援可統稱為「人道救援與災害防救」（Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HA/DR），以台灣目前處境而言，若是軍隊對軍隊的聯合演訓，政治性上非常敏感，先從可行性較高的人道救援合作開始，初期可從海巡署與他國進行海上共同救難、聯合搜救演練開始做起，進而逐步提升演練層級和參與單位性質。

甚至，許智翔提到，過去也有國外智庫研究人員指出，台灣目前參與區域救災的能量極其有限，過去都是空軍載著救災物資到當地後就返航，故倡言海軍陸戰隊也應成為我國參與區域人道救援與災害防救的重要力量，因為大多數的自然災害都需要兩棲部隊協助救災。

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