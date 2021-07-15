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    汶川規模4.8地震！ 中國官方：2008年汶川大地震餘震

    中國四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，14日深夜11時36分發生規模4.8地震，官方表示，此為2008年汶川大地震餘震，圖為2008年汶川大地震受災區。（路透檔案照）

    中國四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，14日深夜11時36分發生規模4.8地震，官方表示，此為2008年汶川大地震餘震，圖為2008年汶川大地震受災區。（路透檔案照）

    2021/07/15 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，14日深夜11時36分發生規模4.8地震，震源深度15公里，屬極淺地震，地震造成都江堰強烈有感，成都、德陽、樂山也可感受到明顯搖晃；四川省地震局表示，此為2008年汶川大地震餘震。

    中國官媒《央視》報導，中國地震台網正式測定，規模4.8地震震央位置在四川阿垻藏族羌族自治州汶川縣，絕對位置為北緯30.97度，東經103.37度，震波快速傳遞至鄰近人口集中處，除了都江堰強烈有感之外，四川首府成都，以及德陽、樂山也可感受到明顯搖晃。

    中國官媒《人民日報》報導，四川省地震局15日表示，14日深夜發生的規模4.8地震，為2008年5月12日汶川大地震餘震，震央位於汶川餘震區南段，屬於汶川餘震區的1次地殼活動，官方指出，此次規模4.8地震震央50公里範圍內，在1970年以來發生120次規模4以上地震。

    中國官方資料顯示，2008年5月12日14時28分，中國四川省阿垻藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮附近，發生芮氏規模8.2左右地震，震央位於四川省會成都市西北西方79公里處，受到破壞的地區面積超過10萬平方公里，當時的地震震度可能達到11級。

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