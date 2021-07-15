拜登內閣再增亞裔官員！ 中國移民後代蘇維思任勞工副部長

美國13日票選通過蘇維思（見圖）成為美國聯邦勞工部副部長。（美聯社）

2021/07/15 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登內閣強調多元包容性，當地時間13日美國參議院以些微差距50票贊成、47票投票選出原就任加州勞工部長擔任蘇維思（Julie Su），升任美國聯邦勞工部副部長，繼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），再增加一位亞裔高層。

綜合外媒報導，自今年1月以來蘇維思一直在勞工副部長候選名單內，她在擔任加州勞工部長期間，因加州失業金申請困難而備受批評聲浪，更成為美國兩黨爭議話題。

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美國參議院當地時間13日經表決，蘇維思以50票贊成、47票反對結果正式票選成為新任勞工部副部長；對此加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）同日發佈聲明，感謝蘇維思這3年期間為加州貢獻，指出她以公平、包容、社會正義替加州工人爭取權利，期待蘇維思前往白宮能為美國帶來更佳完善體制，讓美國從疫情中逐漸恢復。

蘇維思為中國移民美國的後代、出身於美國威斯康辛州，現年52歲，畢業於史丹佛大學與哈佛法學院，經歷豐富，曾任民權律師17年，在洛杉磯亞裔美國人正義促進會的就任訴訟主管，此組織是美國最大的非營利性民權組織，長期關心勞工權益，並在擔任公職前於加州大學洛杉磯分校（UCLA）和東北大學（Northeastern University）擔任法學院教授，能夠說一口流利中文與西班牙文。

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