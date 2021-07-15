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    燙手山芋！美撤軍後塔利班再次崛起 專家分析對中國利弊

    隨著美國撤軍阿富汗，塔利班再度崛起。（美聯社）

    隨著美國撤軍阿富汗，塔利班再度崛起。（美聯社）

    2021/07/15 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國自阿富汗撤軍後，塔利班再度崛起，積極擴張在阿富汗境內勢力，有外媒分析，在塔利班極有可能重掌阿富汗政權的前提下，區域局勢對中國的利弊影響將是如何。

    根據《德國之聲》報導，隨著美軍撤出，塔利班持續攻城掠地，對中亞國家來說，當前正處於一個非常緊張的局勢，而美國撤離後留下的勢力真空最有可能由中國填補，「目前中亞各國都希望立即與中方討論阿富汗問題」。

    研究中國與中亞外交關係的歐安組織學院（OSCE Academy）研究員邱芷恩受訪時表示，中亞各國擔憂塔利班掌權後將開始推廣極端伊斯蘭主義，屆時將破壞區域穩定，並對周圍國家的利益帶來嚴重損害，這對中國而言亦同，「中亞地區伊斯蘭型態增加恐蔓延到新疆，對中國利益構成最大威脅」。

    邱芷恩進一步指出，由於北京的一帶一路政策已在中亞投下巨資，中國可能會向塔利班提出非常具體的基建投資計劃，以換取對方承諾不介入新疆維吾爾族相關議題，同時確保阿富汗境內衝突不會蔓延至中亞地區。

    但她認為，中國過往在中亞地區的基建計畫往往帶來大量中國工人，而這些人很難融入當地社會，導致這些一帶一路計畫後來成為中亞各國仇中情緒的導火線，「若類似情況發生在阿富汗，塔利班應無法輕易解決衝突」。

    邱芷恩指出，塔利班致力使其政權合理化，所以可能會對中國採取非常外交的手段，但若看實際層面，塔利班本質上本就是極端伊斯蘭意識形態，「即使他們（指塔利班）在與中國接觸時很快就會展現很外交的一面，但其本質仍會對中國內部安全利益構成威脅」。

    她說，美國從阿富汗撤軍，猶如將這顆燙手山芋扔給中國，「中國現在確實不得不處理這個問題，不僅僅從中亞國家的角度，也是為了中國自身的利益」。

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