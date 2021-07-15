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    不滿日本防衛白皮書？4艘中國公務船 再闖釣魚台領海

    日本連續152天於釣魚台周邊海域發現中國公務船。圖為過去中方船隻駛於釣魚台周遭畫面。（美聯社資料照）

    日本連續152天於釣魚台周邊海域發現中國公務船。圖為過去中方船隻駛於釣魚台周遭畫面。（美聯社資料照）

    2021/07/15 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣會議13日公布2021年版防衛白皮書，首次明記「台灣局勢」穩定的重要性，引發中方強烈不滿，現又傳出4艘中國海警局公務船14日入侵釣魚台（日稱尖閣諸島）附近日本領海，敏感時機出此舉動引發外界聯想。

    綜合日媒報導，日本第11管區海上保安總部（那霸）指出，4艘中國海警局的船隻自上午10時20分左右相繼駛入釣魚台附近的日本領海，其中1艘搭載有類似機關炮的裝置。

    據報導，中國公務船在領海內滯留約2個小時，隨後12時許駛出到領海外測的毗連區，日方海保巡邏船持續警告中方船隻駛離領海。

    報導指出，這是繼本月12日後中國公務船再度入侵有主權爭議的海域，也是今年第24次。而若包括領海外側毗連區在內，日本已連續152天在尖閣周邊發現中國公務船，刷新自2012年9月「尖閣諸島國有化」以來最長的連續天數。

    日本近日發布2021年版防衛白皮書，首次載明「台灣情勢的穩定對日本安全保障和國際社會的穩定至關重要」，中方隨即出面抨擊日方「干預內政」。據悉，中國海警於14日上午9時50分透過官方微博通報，中國海警2301艦艇編隊在「我釣魚島領海」內巡航。

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