為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》歐盟遲未批准印度製造AZ疫苗 阿斯特捷利康：已送件

    印度醫療人員準備接種印度製的AZ疫苗。目前印度製的AZ疫苗不被歐盟承認。（美聯社）

    印度醫療人員準備接種印度製的AZ疫苗。目前印度製的AZ疫苗不被歐盟承認。（美聯社）

    2021/07/15 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，歐盟以文件資料未齊備為由，遲不批准印度等開發中國家製造的AZ疫苗，多國對此不滿。阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司表示，最近已向歐盟遞交印度工廠的文件。

    根據《美聯社》報導，歐盟遲未批准其他開發中國家製造的AZ疫苗，有專家批評不科學也不公平，指出世界衛生組織（WHO）已對印度工廠進行審查和批准。也有衛生人員認為歐盟削弱了人們對AZ疫苗的信心，提高旅行限制也打擊多國脆弱的經濟。

    歐盟目前僅批准輝瑞、嬌生及莫德納及歐洲製的AZ疫苗，不批准印度等開發中國家製造的AZ疫苗，及中國、俄羅斯製疫苗。

    不過個別歐盟國可制定適用自國的規定，各國差異很大，可能導致旅客混淆，譬如比利時、德國和瑞士允許非歐盟認可的疫苗接種者入境，而法國及義大利則不允許。

    歐盟監管機關表示，阿斯特捷利康尚未完成印度工廠的必要文件工作，包括生產過程和品質控管的詳細資訊。歐盟行政部門發言人克爾斯邁克（Stefan De Keersmaeker）上週也說，歐盟有義務檢查印度工廠的生產過程。

    阿斯特捷利康則表示，最近才向歐盟提出印度廠的有關文件，不過歐盟早在1月下此決定，阿斯特捷利康沒有透露為何不提早送件。

    奈及利亞的公衛專家諾索福（Ifeanyi Nsofor）認為，他自己就是接種印度製的AZ疫苗，此疫苗由COVAX提供，有WHO的緊急授權，且WHO有確保其生產符合良好標準，認為歐盟此舉不合理。

    英國華威大學（University of Warwick）教授弗拉耶夫（Ivo Vlaev）則表示，西方國家拒絕承認較窮國家的疫苗，可能導致人們對疫苗更加不信任。國際救援委員會（International Rescue Committee）衛生部門的特魯（Mesfin Teklu）則認為，拒絕承認WHO批准的疫苗有違科學。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AstraZeneca不能只寫AZ！安南醫院：接種卡寫錯出國恐卡關
    2021/07/04 18:52

    AstraZeneca不能只寫AZ！安南醫院：接種卡寫錯出國恐卡關

    稱AZ間隔拉長免疫反應較強 牛津：第二劑可延到45週
    2021/06/29 06:58

    稱AZ間隔拉長免疫反應較強 牛津：第二劑可延到45週

    高綠覆大棟距 疫情時代健康宅成顯學
    武漢肺炎》牛津研究人員：打第三劑AZ疫苗會有更高保護力
    2021/06/28 22:12

    武漢肺炎》牛津研究人員：打第三劑AZ疫苗會有更高保護力
    對抗南非變種病毒！ AZ藥廠改良現有疫苗 展開二、三期試驗
    2021/06/28 17:34

    對抗南非變種病毒！ AZ藥廠改良現有疫苗 展開二、三期試驗
    國際今日熱門
    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為
    2021/07/14 10:56

    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為

    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了
    2021/07/14 17:00

    新聞360》嗆南海仲裁「廢紙一張」 中國持續挑釁美國說話了 影片

    武漢肺炎》美政府內部評估：高風險群遲早要打第3劑
    2021/07/14 05:39

    武漢肺炎》美政府內部評估：高風險群遲早要打第3劑

    軍情動態》對中國採一致立場 美英防長：強化航艦聯合作戰能力
    2021/07/14 05:25

    軍情動態》對中國採一致立場 美英防長：強化航艦聯合作戰能力

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播