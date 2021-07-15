武漢肺炎》歐盟遲未批准印度製造AZ疫苗 阿斯特捷利康：已送件

印度醫療人員準備接種印度製的AZ疫苗。目前印度製的AZ疫苗不被歐盟承認。（美聯社）

2021/07/15 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，歐盟以文件資料未齊備為由，遲不批准印度等開發中國家製造的AZ疫苗，多國對此不滿。阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司表示，最近已向歐盟遞交印度工廠的文件。

根據《美聯社》報導，歐盟遲未批准其他開發中國家製造的AZ疫苗，有專家批評不科學也不公平，指出世界衛生組織（WHO）已對印度工廠進行審查和批准。也有衛生人員認為歐盟削弱了人們對AZ疫苗的信心，提高旅行限制也打擊多國脆弱的經濟。

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歐盟目前僅批准輝瑞、嬌生及莫德納及歐洲製的AZ疫苗，不批准印度等開發中國家製造的AZ疫苗，及中國、俄羅斯製疫苗。

不過個別歐盟國可制定適用自國的規定，各國差異很大，可能導致旅客混淆，譬如比利時、德國和瑞士允許非歐盟認可的疫苗接種者入境，而法國及義大利則不允許。

歐盟監管機關表示，阿斯特捷利康尚未完成印度工廠的必要文件工作，包括生產過程和品質控管的詳細資訊。歐盟行政部門發言人克爾斯邁克（Stefan De Keersmaeker）上週也說，歐盟有義務檢查印度工廠的生產過程。

阿斯特捷利康則表示，最近才向歐盟提出印度廠的有關文件，不過歐盟早在1月下此決定，阿斯特捷利康沒有透露為何不提早送件。

奈及利亞的公衛專家諾索福（Ifeanyi Nsofor）認為，他自己就是接種印度製的AZ疫苗，此疫苗由COVAX提供，有WHO的緊急授權，且WHO有確保其生產符合良好標準，認為歐盟此舉不合理。

英國華威大學（University of Warwick）教授弗拉耶夫（Ivo Vlaev）則表示，西方國家拒絕承認較窮國家的疫苗，可能導致人們對疫苗更加不信任。國際救援委員會（International Rescue Committee）衛生部門的特魯（Mesfin Teklu）則認為，拒絕承認WHO批准的疫苗有違科學。

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