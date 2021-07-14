曝4重要時機點！ 印度神童預言「2021下半年全球經濟恢復」

阿南德（見圖）在7月13日最新預言影片中點出4個重要時間點，並認為今年下半年全球經濟就會開始恢復。（圖取自Abhigya Anand YouTube）

2021/07/14 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為印度神童的占星家阿南德（Abhigya Anand），因預言武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發受到各界關注，他在7月13日最新預言影片中點出4個重要時間點，並認為今年下半年全球經濟就會開始恢復。

阿南德點出的4個重要時間點為：

1. 2021年6月20日：全球經濟下半年起逐漸恢復。

2. 2021年11月21日：木星移出魔羯座，移往水瓶座，人們生活開始好轉。

3. 2022年4月：土星、火星合相，此時可能發生變數或重大困難，但隨後會逐漸好轉。

4. 2023年4月23日：經濟統整後開始大幅成長。



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不過，阿南德也提到，武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）Delta病毒傳染力高，受到本月火星、土星星象影響，這個病毒可能導致新一波疫情爆發，且他認為，英國溫布頓網球比賽、歐洲足球盃賽事的觀賽民眾，都有可能演變成病毒的「超級傳播」事件。

阿南德預言受到全球民眾關注，不過，目前網路上也流傳許多關於阿南德的「假預言」，阿南德曾透過影片強調自己唯一的官方網站與YouTube頻道，呼籲大眾切勿輕信「來路不明的謠言」；但也有網友認為阿南德可能只是運氣不錯剛好「猜中」，並非真正做出預言。

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