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    我們都不幹了！速食店經理招牌高掛罷工慘遭開除

    內布拉斯加州一家漢堡王的主管佛瑞絲帶領店內員工掛上「我們都不幹了！」的標語，以求得高層正視問題。（圖取自LeftwichLegend推特）

    內布拉斯加州一家漢堡王的主管佛瑞絲帶領店內員工掛上「我們都不幹了！」的標語，以求得高層正視問題。（圖取自LeftwichLegend推特）

    2021/07/14 23:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，各大餐飲業面臨嚴重缺工，內布拉斯加州（Nebraska）一家漢堡王的主管佛瑞絲（Rachael Flores）帶領店內員工掛上「我們都不幹了！」的標語，以求高層正視問題，此事件隨即在網路瘋傳，漢堡王高層立即要求分店下架標語，並開除佛瑞斯。

    綜合外媒報導，內布拉斯加州林肯市的漢堡王日前在店外展示牌掛上一則訊息：「我們都不幹了！抱歉造成不便」，店經理佛瑞絲說，她自今年起擔任主管以來，廚房員工在沒有空調的情況下，工作了數週時間。

    佛瑞絲表示，店內人手嚴重不足，午餐時段最多只有4名員工，導致她每週必須工作60個小時，所有員工都受夠了！因此他們想要寫出標語，藉以諷刺高層，但沒想到在網路上造成瘋傳，隨即接到高層電話，要求下架標語。

    前員工凱莉（Kylee Johnson）聲援佛瑞絲，「她當初留在店內就為了幫忙佛瑞絲，由於餐廳人手實在不足。」，但最後還是沒有任何人力支援出現。

    事件爆發後，佛瑞絲的老闆要求她交出主管鑰匙，佛瑞絲遭到解雇，而目前該店仍正常營業，漢堡王尚未對此事發出聲明。

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