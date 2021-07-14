英皇最美成員為「牠們」賣二手蕾絲胸衣 網：最佳指標

「英國最美皇室成員」溫莎將二手衣販賣所得捐助給動保機構引網友讚賞。（路透）

2021/07/14 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕有「英國皇室最美成員」之稱的女勳爵溫莎（Amelia Windsor），日前將自己的部分二手衣物拍賣，並將全數所得捐助給動物保護機構，以自身行為為動物保育盡一份力，引來粉絲大讚：「最佳指標」。

根據英國媒體《每日郵報》報導，英國皇室的第41位繼承人溫莎，現年25歲，是威廉、哈利王子的堂妹，也是「道德時尚」的提倡者，致力於永續生態的推廣。她近期將一些二手衣物售出，並把賺取的收益捐助給動物保護機構（Cross River Gorilla Project），希望能為瀕危的克羅斯河大猩猩（Gorilla gorilla diehli）盡一份力。

據報導，溫莎售出的衣物當中包含了不少知名品牌，其中一件黑色蕾絲胸衣原售價近300英鎊（約新台幣1.16萬元），但她僅以50英鎊（約新台幣2000元）做販售。對此，溫莎表示：「我與這些寶貝度過了許多快樂時光，但它們現在已經準備好迎接新朋友和新冒險了。」

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網友紛紛於貼文下讚賞溫莎的作為，留言寫下：「太慷慨了」、「下個穿上妳衣服的女孩肯定很幸運」、「持續性的時尚，超讚的」、「我喜歡妳的主意」，並把溫莎評論為「最佳指標」。

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