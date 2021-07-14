談到離婚「快哭出來了」 比爾蓋茲：我搞砸了這段婚姻

微軟創辦人比爾蓋茲（見圖）離婚消息震驚全球，他上週坦言這段婚姻被自己「搞砸了」，與會人士說，當時比爾蓋茲「快哭出來了」。（彭博檔案照）

2021/07/14 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達（Melinda Gates）離婚消息震驚全球，比爾蓋茲上週在艾倫公司（Allen＆Company）舉辦的活動中，坦言這段婚姻被自己「搞砸了」，與會人士說，當時比爾蓋茲「快哭出來了」。

根據《紐約郵報》報導，比爾蓋茲上週出席艾倫公司舉辦的「億萬富翁夏令營」，來自美國媒體《CNBC》的主持人奎克 （Becky Quick） 詢及他與梅琳達（Melinda）以及比爾蓋茨基金會的未來，比爾蓋茲承認自己「搞砸了」這段婚姻，並坦言兩人之間會離婚是自己的錯。

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與會人士指出，當時比爾蓋茲談到此事，確實有些情緒化，看起來「快要哭出來了」，但比爾蓋茲並沒有說是因為「外遇」才會離婚；但也有其他與會者表示，這為傳奇性的科技大亨在「億萬富翁夏令營」中，並沒有理會其他試圖與他攀談的賓客，有的與會者因此向媒體痛批，「比爾蓋茲是個徹頭徹尾的a–hole」。

而近期美國狗仔隊積極追蹤比爾蓋茲的行蹤，上週四有人看到他與臉書創辦人札克伯格一邊散步一邊交談；上週五，比爾與「Alphabet」生技公司遺傳學家凱尼恩 （Cynthia Kenyon） 共進晚餐，而目前蓋茲的公司拒絕對這些狀況回應。

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