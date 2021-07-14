為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國染疫病例翻倍！ 專家警告：再不實施限制恐步上英國後塵

    美國武漢肺炎曲線，在經過數個月的下降後，近日卻再次上升，過去3週，美國武漢肺炎新增病例數「翻倍」，原因來自於Delta病毒株的快速傳播、疫苗接種率的停滯，和美國獨立日假期帶來的群聚後果。（法新社）

    美國武漢肺炎曲線，在經過數個月的下降後，近日卻再次上升，過去3週，美國武漢肺炎新增病例數「翻倍」，原因來自於Delta病毒株的快速傳播、疫苗接種率的停滯，和美國獨立日假期帶來的群聚後果。（法新社）

    2021/07/14 10:37

    〔即時新聞／綜合報導〕全球受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，而美國疫情曲線，在經過數個月的下降後，近日卻再度上升，過去3週，美國武漢肺炎新增病例數大「翻倍」，原因來自於Delta病毒株的快速傳播、疫苗接種率的停滯，和美國獨立日假期帶來的群聚後果。

    綜合外媒報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國12日確診人數從6月23日的1萬1300人，迅速增加至平均每天約2萬3600人。報告中提到，除了緬因州和南達科他州外，各地過去2週的染疫病例數均有增加。

    對此，華盛頓大學醫學院傳染病部門主任波德利（Bill Powderly）指出，預計在7月第4個週末後，確診數突然大增的情況絕非巧合。同時，美國部分地區正面臨嚴重的疫苗耐藥性問題，而在印度首次發現，具高傳染性的Delta變異病毒，正逐步佔有越來越大的比例。

    奧馬哈內布拉斯加大學（University of Nebraska）醫學中心全球健康安全中心負責人勞勒（James Lawler）表示，「把口罩戴回並限制聚會」，將對疫情趨緩有幫助，同時他也坦承，大多數病毒感染率最高的地方，正是該國不想做任何防疫措施的地區，最後他警告，英國目前的疫情狀況，儼然就是對美國將發生的事情做

    預演。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    加州連4日確診破千例 衛生官員：99％病患未打疫苗
    2021/07/13 17:36

    加州連4日確診破千例 衛生官員：99％病患未打疫苗
    美國接連出招讓中國壓力浮現！ 謝金河：未來90天有大變化
    2021/06/11 01:09

    美國接連出招讓中國壓力浮現！ 謝金河：未來90天有大變化

    高綠覆大棟距 疫情時代健康宅成顯學
    缺工危機惡化！ 美國商會警告：釀全國性危機
    2021/06/02 11:28

    缺工危機惡化！ 美國商會警告：釀全國性危機
    美14州上月病例倍增 佛奇：再消極抗疫將日增10萬例
    2020/07/01 10:38

    美14州上月病例倍增 佛奇：再消極抗疫將日增10萬例
    國際今日熱門
    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為
    2021/07/14 10:56

    阿富汗特種部隊慘遭屠殺 塔利班卻說不是他們所為

    新聞360》東京奧運倒數！台灣選手奪牌大熱門盤點
    2021/07/13 17:00

    新聞360》東京奧運倒數！台灣選手奪牌大熱門盤點 影片

    英格蘭為何總在PK賽軟腳？ 英超合作心理專家曝真相
    2021/07/13 15:19

    英格蘭為何總在PK賽軟腳？ 英超合作心理專家曝真相

    軍武新知》土國自行研發反輻射飛彈「禿鷹」 有望取代AGM-88
    2021/07/13 15:27

    軍武新知》土國自行研發反輻射飛彈「禿鷹」 有望取代AGM-88

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播