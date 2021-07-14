美國染疫病例翻倍！ 專家警告：再不實施限制恐步上英國後塵

美國武漢肺炎曲線，在經過數個月的下降後，近日卻再次上升，過去3週，美國武漢肺炎新增病例數「翻倍」，原因來自於Delta病毒株的快速傳播、疫苗接種率的停滯，和美國獨立日假期帶來的群聚後果。（法新社）

2021/07/14 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕全球受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，而美國疫情曲線，在經過數個月的下降後，近日卻再度上升，過去3週，美國武漢肺炎新增病例數大「翻倍」，原因來自於Delta病毒株的快速傳播、疫苗接種率的停滯，和美國獨立日假期帶來的群聚後果。

綜合外媒報導，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，美國12日確診人數從6月23日的1萬1300人，迅速增加至平均每天約2萬3600人。報告中提到，除了緬因州和南達科他州外，各地過去2週的染疫病例數均有增加。

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對此，華盛頓大學醫學院傳染病部門主任波德利（Bill Powderly）指出，預計在7月第4個週末後，確診數突然大增的情況絕非巧合。同時，美國部分地區正面臨嚴重的疫苗耐藥性問題，而在印度首次發現，具高傳染性的Delta變異病毒，正逐步佔有越來越大的比例。

奧馬哈內布拉斯加大學（University of Nebraska）醫學中心全球健康安全中心負責人勞勒（James Lawler）表示，「把口罩戴回並限制聚會」，將對疫情趨緩有幫助，同時他也坦承，大多數病毒感染率最高的地方，正是該國不想做任何防疫措施的地區，最後他警告，英國目前的疫情狀況，儼然就是對美國將發生的事情做

預演。

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