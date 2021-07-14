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    對付中共惡行再出招！ 美國務院警告：美企不退出新疆市場違法

    美國國務卿布林肯13日發聲明警告，所有在新疆投資、設置供應鏈的美國企業若不退出，恐面臨違反美國法律風險。（路透）

    美國國務卿布林肯13日發聲明警告，所有在新疆投資、設置供應鏈的美國企業若不退出，恐面臨違反美國法律風險。（路透）

    2021/07/14 00:41

    〔即時新聞／綜合報導〕針對中國欺壓新疆人權惡行，美國又有新動作！美國務院週二（13日）示警國內企業，繼續在中國新疆地區設置供應鏈或投資，恐將面臨違反美國法律的風險。

    美國國務卿布林肯13日發出聲明 表示，國務院將和商務部、國土安全部、美貿易代表辦公室及勞工部發表最新版的「新疆供應鏈商業諮詢」（Xinjiang Supply Chain Business Advisory ），以因應中共在新疆犯下的「迫害人權與種族滅絕罪行」。布林肯嚴正警告所有與新疆供應鏈或正在新疆投資的美國企業，若不退出該地區市場，就會面臨違反美國法律的風險。

    布林肯表示，已經有越來越多證據顯示，中國政府在新疆地區強迫人民勞動、迫害自由。聲明指出，最新版的「商業諮詢」包括更新美國政府針對新疆問題的執法行動；對新疆供應鍊和投資風險和潛在風險，加強對企業的建議，包括但不限於監控；提供其他國家有關新疆供應鏈強迫勞動的相關監管規定和訊息清單。

    布林肯在聲明最後強調，美國將透過全體聯邦政府、國際盟友共同努力，繼續追究中國暴行和其他侵犯人權的行為。

    而美國參議院早已有所動作，修訂、推動「維吾爾族強迫勞動預防法（Uyghur Forced Labor Prevention Act）」，限制新疆強迫勞動生產的商品進口，並且將責任放在希望進口或使用新疆供應鏈的企業和公司身上，他們必須證明產品不是透過強迫勞動生產的。這個法案6月已在參院外交委員會通過。

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