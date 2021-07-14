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    幫助開發中國家 加拿大要捐1800萬劑疫苗給Covax

    加拿大獲得的疫苗已超過該國人口所需，決定將捐贈近1800萬劑AZ疫苗，幫助開發中國家。（彭博）

    加拿大獲得的疫苗已超過該國人口所需，決定將捐贈近1800萬劑AZ疫苗，幫助開發中國家。（彭博）

    2021/07/14 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大將捐贈將近1800萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，以幫助開發中國家接種，因為加拿大獲得的疫苗已超過該國人口所需。

    綜合外媒報導，加拿大國際開發事務部長古爾德（Karina Gould）和採購部長阿南德（Anita Anand）表示，這些劑量是政府與製藥公司的協議中，預先採購的一部分，之後將透過Covax分發。

    阿南德指出，能夠捐贈這些疫苗是因為最初簽約時，為了確保疫苗數量無虞，而積極採買，隨著各地區對疫苗的需求達到滿足，如今可以捐贈這些多餘的疫苗。

    阿南德表示，有79%符合條件的加拿大人至少接種了一劑疫苗，55%已完全接種，聯邦政府還持有300萬劑輝瑞和莫德納疫苗備用。

    加拿大國家免疫諮詢委員會表示，由於AZ疫苗會引起少數的血栓病例，因此第一劑施打AZ疫苗的人，第二劑應該接種輝瑞或莫德納等mRNA疫苗。

    不過，在野黨的國會議員吉努伊斯（Garnett Genuis）認為，聯邦政府不應該出口那些「不推薦給加拿大人」的疫苗，吉努伊斯說：「政府需要澄清它們是如何看待AZ疫苗的，政府是否認為AZ與其他品牌一樣有效，還有，為什麼是選擇轉讓這個品牌的疫苗而不是其他品牌。」

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