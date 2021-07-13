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    Delta變種成世界主流！東奧前恐肆虐日本

    日本估計新增病例中Delta變種病毒已佔3成，東京奧運會開幕前，疫情也可能再次肆虐。（歐新社）

    日本估計新增病例中Delta變種病毒已佔3成，東京奧運會開幕前，疫情也可能再次肆虐。（歐新社）

    2021/07/13 21:40

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球不見趨緩。印度發現的Delta變種病毒已在全球成為主流。日本估計新增病例中Delta變種病毒已佔3成，東京奧運開幕前，疫情也可能再次肆虐。

    綜合日媒報導，在施打疫苗後感染人數一度大幅減少的英國，隨著Delta變種病毒蔓延，病例數轉為激增，找不到完全有效的防護措施。雖然日本正在使用的輝瑞和莫德納疫苗已有一定效果，但疫苗施打延遲的問題逐漸顯現，如何快速接種成為緊要關頭的問題。

    英國18歲以上人口有66%接種疫苗完畢，但5月之後隨著Delta變種病毒傳入，感染人數也持續增加，目前Delta變種病毒已佔新增病例的9成以上。俄羅斯首都莫斯科的Delta變種病毒佔比，也在6月下旬達到9成。

    美國的Delta變種病毒估算比例也從5月初的1%大幅增加至7月初的52%。美國總統拜登本月6日也對此表示，「Delta變種病毒更容易擴散，可能也更危險」。

    根據日本國立感染症研究所，6月30日公布的估算結果顯示，關東地區的感染者中Delta變種病毒佔比為30%左右。北海道大學和京都大學則估計，截至奧運會開幕的7月23日，全國有可能達到69%。

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