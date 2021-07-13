英疫情嚴峻仍如期19日解封 議員批：鬆開安全帶同時踩油門

喬納森·阿什沃斯（Jonathan Ashworth）批評，英國解封類似於「在鬆開安全帶的同時將腳踩在油門上」。（美聯社）

2021/07/13 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，英國首相強森（Boris Johnson）仍表示，將如期在本月19日取消相關防疫措施，該國官員反應兩極，國會議員甚至比喻，解封政策就像是「鬆開安全帶同時踩油門」。

根據《美聯社》報導，強森日前發表的聲明中指出，正值放暑假期間，各學校關閉，是取消防疫措施的「正確時機」，不過解封後確診病例將隨之增加，對此敦促該國民眾「謹慎行事」。

請繼續往下閱讀...

衛生部長薩吉德．賈偉德（Sajid Javid）表示，若是再等一段時間，也就是秋冬季病毒傳播的高峰期解除限制，屆時醫療體系可能會因為季節性感染而崩潰，政府評估後，認為現在是讓英國人有機會恢復正常生活的合適時機。

不過英國國會議員喬納森．阿什沃斯（Jonathan Ashworth）批評，該項計畫類似於「在鬆開安全帶的同時將腳踩在油門上」，利茲大學醫學院副教授斯蒂芬格里芬也認為，此舉是一場不負責任的賭博，「政府敦促謹慎行事，同時又取消所有指導，這完全是矛盾的」。

據悉，截至昨（12）日，英國有超過87％的成年人至少接種1劑疫苗，66％的成年人已接種2劑疫苗，儘管如此，英國近期仍受到Delta變種病毒肆虐影響，每日新增確診人數超過3萬例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法