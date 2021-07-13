3800台PS4超壯觀！烏克蘭破獲非法加密貨幣礦場

烏克蘭國家安全局（SBU）近日在文尼察州一處舊倉庫，破獲非法加密貨幣礦場大量偷電，現場起出3800台PS4。（圖取自SBU）

2021/07/13 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國家安全局（SBU）近日在文尼察州（Vinnytsia Oblast）一處電力公司倉庫，破獲非法加密貨幣礦場大量偷電，現場起出3800台PS4，場面相當壯觀，官方將不法人士移送法辦。

烏克蘭國家安全局新聞稿指出，目前已查出非法加密貨幣礦場是由基輔和文尼察的居民聯手經營，他們使用電力供應公司「JSC Vinnytsiaoblenerho」的舊倉庫作為挖礦大本營，直接從電網竊取電力以躲避查緝，導致電力公司每月損失5萬荷林夫納至700萬荷林夫納（烏克蘭法定貨幣，約新台幣5.1萬至718萬元）。

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烏克蘭國安局表示，烏克蘭總檢察長辦公室指揮國安局、文尼察州警方破獲這起案件，現場起出3800台PS4，還有超過500張顯示卡、50個處理器，以及電力消耗文件、筆記型電腦、手機、隨身碟等物品；犯罪份子未經授權使用電力，已移送法辦。

烏克蘭國安局強調，若這間非法加密貨幣礦場繼續經營下去，恐導致整個文尼察州斷電，目前正在進行深入調查，以查出所有參與非法活動的人員，調查對象包括電力供應公司「JSC Vinnytsiaoblenerho」人員，要查明是否有內神通外鬼的狀況。

烏克蘭國安局強調，若這間非法加密貨幣礦場繼續經營下去，恐導致整個文尼察州斷電。（圖取自SBU）

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