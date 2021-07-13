猛烈激增！南韓最近一週+374例感染Delta變種病毒

南韓近一週社區感染病例中，感染四大變種病毒的檢出率達36.9%，Delta和Alpha分別為23.3%和13.5%。（歐新社）

2021/07/13 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-疫情再起，南韓境內疫情擴散，感染Delta變種病毒的病例激增。據南韓中央防疫對策本部13日發布的數據顯示，近一週（7月4日至10日）南韓境內感染來自英國、南非、巴西和印度的四大變種病毒病例達536例，累計3353例。新增的變種病毒病例中，感染印度Delta變種病毒的病例又占了7成。

綜合韓媒報導，536例中有395例屬於社區感染，141例為境外輸入。感染來自印度Delta變種病毒的有374例，佔69.8%，感染英國Alpha變種病毒有162例，沒有新增南非Beta、巴西Gamma變種病毒的病例。

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近一週社區感染病例中，感染四大變種病毒的檢出率達36.9%，Delta和Alpha分別為23.3%和13.5%。另外首都圈中，Delta病毒的檢出率已由6月第5週的12.7%激增至7月第1週的26.5%。

去年底開始，南韓防疫部門對1萬3918例病例進行基因組分析，發現3353例感染四大變種病毒，Alpha病毒有2405例，Delta病毒790例，Beta病毒143例，Gamma病毒13例。

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