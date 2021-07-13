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    加州連4日確診破千例 衛生官員：99％病患未打疫苗

    美國洛杉磯當地公共衛生局長費若（見圖）表示，染疫患者約有87%年齡在50歲以下，99%病患因為沒有接種疫苗染易導致住院或死亡。（美聯社）

    美國洛杉磯當地公共衛生局長費若（見圖）表示，染疫患者約有87%年齡在50歲以下，99%病患因為沒有接種疫苗染易導致住院或死亡。（美聯社）

    2021/07/13 17:36

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒擴散全球，美國政府積極推動接種疫苗，加州上月15日起解除社交距離、部分場合取消配戴口罩等防疫規定。當局衛生官員當地時間週一公布，洛杉磯郡已連續4天新增確診者超過千例，這些染疫者都沒有接種武肺疫苗。

    根據《KTLA 5》報導，當地衛生部門當日週一（12日）公布數據顯示，新增確診病例有1059例、死亡1例，11日新增1113例、10日例新增1094例、9日則新增1107例；據悉，這是自今年3月以來，確診數量最多一次高峰期，可能原因為解封後社交活動大增及變種病毒株傳播。

    美國洛杉磯當地公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）對此表示，這些染疫患者約有87%年齡在50歲以下，99%病患因為沒有接種疫苗導致住院或死亡，目前當地還有400萬人未接種疫苗，她強調「抵抗病毒方法只有接種疫苗做為解方」。

    據悉，當地為鼓勵民眾施打武肺疫苗，超過18歲以上人士在週四以前，前往郡管理的接種點或洛杉磯市接種中心等，即有機會贏得音樂會門票。

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