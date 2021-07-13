3個半月打完2劑AZ+2劑輝瑞 澳洲男稱獲「終極抗體」

一名澳洲男子宣稱自己已打完AZ+輝瑞共4劑疫苗。（翻攝自推特）

2021/07/13 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕一名澳洲男子近日宣稱自己已在短短3個半月內打完4劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，共為2劑AZ（AstraZeneca）加上2劑輝瑞（Pfizer），他更笑稱自己已成「終極抗體人」，獲得了加倍免疫力以對抗這個令人憂慮的疾病。

綜合外媒報導，澳洲雪梨一名34歲男子李湯姆（Tom Lee）疑在短短3個半月共打了4劑武肺疫苗，包含2劑AZ及2劑輝瑞。從李湯姆在個人推特貼出的接種紀錄可見，他先在3月31日施打了首劑AZ疫苗，隨後5月31日又另外打了首劑輝瑞疫苗，接著陸續在6月30日及7月12日完成2廠牌的第2劑疫苗接種，若紀錄屬實，則他目前已混打了2廠牌共4劑疫苗。

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據報導，李湯姆透露曾聽聞別人打完第2劑輝瑞疫苗後感到不適，所幸自己到目前為止身體狀況一切良好。李湯姆直言不想錯過任何加強免疫力的機會，希望能透過混打疫苗將抗體達到最大值，他更揚言Delta變種病毒若想「測試傳染力」應該找上他。

然而因目前澳洲政府僅開放40歲以上民眾及第一線高風險工作人員施打輝瑞疫苗，就有不少人質疑李湯姆並非上述族群為何可行，對此，李湯姆則回應堅稱自己沒有插隊，也沒有偷打任何特權疫苗，而是乖乖照規定申請並依序排隊等候，他深信衛生當局不會拒絕那些「熱衷打疫苗」的人。

不過，針對混打疫苗加強效力一事，報導也指出澳洲首席醫療官員仍呼籲民眾現階段「不要混打疫苗」，此外世界衛生組織（WHO）今也表示，目前相關研究數據尚不充足，建議不要混打不同廠牌的疫苗。

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李湯姆PO出近期疫苗接種紀錄，顯示已混打2廠牌共4劑疫苗。（翻攝自推特）

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