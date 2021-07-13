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    百年黨慶剛過...外媒爆中國各地財政告急！要公務員吐回獎金

    中共百年黨慶剛過，中國多省傳出財政告急，要求收回公務員獎金。（法新社資料照）

    中共百年黨慶剛過，中國多省傳出財政告急，要求收回公務員獎金。（法新社資料照）

    2021/07/13 06:31

    〔即時新聞／綜合報導〕中國向來財大氣粗，以金錢誘惑邦交不手軟，七一中共百年黨慶剛過，近日卻傳出中國各地出現財政危機，外媒報導，多省的公務員、教師，收到被追討獎金的通知，且將停發獎金，讓基層炸鍋哀嚎一片。

    《自由亞洲電台》報導，包括中國河南、江西及廣東等多地公務員及教師，近日收到當局追討獎金、清退績效獎勵的通知，最多每人被追討第一季度2萬元人民幣（約8.6萬新台幣）。其中廣東省潮州市有單位在7月3日就被通知停發住房補貼和績效獎金，接著汕尾市也推行，深圳市則有單位正在統計員工近年收入。

    報導舉例，江西省德興市政府7日發出「重要通知」，要求教師退還獎金，一季度2萬人民幣、一人全年減少8萬人民幣，另外還有年終獎金；江西省南昌市水利局上週發出文件，指根據嚴格規定，各單位在6月7日以後發放的獎勵，10天內要無條件退款。大部分基層公務員、中小學教師月薪在兩千至四千人民幣，當局突然取消補貼和獎金，讓很多人的家庭開支出現問題，甚至傳出部分單位要求員工向銀行貸款來繳回獎金。

    報導引述江西學者李橋說法，他表示，儘管當局宣傳經濟增長，糧食豐收，但到處可見企業和商店倒閉、失業，且疫情持續影響，國家財政困難，獎金福利被削減是實實在在的，各種跡象都顯示國家財政出現問題。成都網絡作家譚作人也說，約7、8個或10多省公務員的績效獎金被取消，甚至被「倒追」。

    報導提到，去年上半年，中國財政赤字激增3成，地方債務大增，31省市僅上海市的預算出現盈餘，河南、四川、雲南等省壓力最大，收支缺口都超過2500億人民幣。

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