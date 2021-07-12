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    全球染疫死亡率最高！ 祕魯緊急狀態將延長至8月底

    為控制國內疫情，秘魯政府於當地時間7月10日公布，「國家緊急狀態」將延長至8月底，同時秘魯當地的總統大選，已經結束超過1個月，至今仍未有結果。圖為秘魯染疫病患。（法新社）

    為控制國內疫情，秘魯政府於當地時間7月10日公布，「國家緊急狀態」將延長至8月底，同時秘魯當地的總統大選，已經結束超過1個月，至今仍未有結果。圖為秘魯染疫病患。（法新社）

    2021/07/12 16:09

    〔即時新聞／綜合報導〕全球受到武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情影響，而秘魯政府為控制國內疫情，於當地時間7月10日公布，「國家緊急狀態」將延長至8月底，意味著憲法所保障人民之權利，包含人民集會遊行自由，人身自由、實施宵禁等將繼續受到限制，同時秘魯當地的總統大選，已經結束超過1個月，至今仍未有結果。

    綜合外媒報導，臨時總統加斯蒂 （Francisco Sagasti） 政府，於當地時間7月10日公布，為控制國內疫情原訂於7月31日取消的命令，將延長至8月底，同時宵禁也將延至8月8日。據悉，秘魯實施的「國家緊急狀態」，從去年3月開始實施，至今已超過1年。

    報導指出，約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，秘魯染疫病例超過207萬，染疫死亡率高達9.3%，而秘魯衛生部（MINSA）也統計累積至今，死亡人數已超過19.4萬。嚴然是全球染疫死亡率最高的國家，流行病專家卡爾卡莫（Cesar Carcamo）就直言，「幾乎所有秘魯人身邊，都有人死於武漢肺炎」。

    為因應武漢肺炎強勢來襲，該國政府積極推廣人民接種疫苗，於7月10日舉辦為期36小時的疫苗接種活動，同時在首都利馬及卡亞俄（Callao），開設70多個疫苗接種中心，提供民眾接種。

    秘魯首相貝穆德斯（Violeta Bermudez）說，「疫苗不但可以保護我們，還能使人民能逐漸回歸，1年多以來因疫情而未能進行的活動」。

    當地居民菲格羅亞（Raul Figueroa）表示，「接種2劑疫苗後感覺好多了，一旦完全接種疫苗，你就可以平靜地工作，可以改善個人的經濟狀況。

    秘魯除了國內疫情持續延燒，該國於上個月舉行的總統大選結果仍未定，卡斯蒂（Pedro Castillo）以約4萬4000票，擊敗競爭對手藤森惠子（Keiko Fujimori）。

    然而，藤森惠子質疑選舉過程出現問題，要求選舉陪審團重新對選舉進行審查，她向支持者喊話，我們絕不接受選舉「舞弊」的行為，同時2位候選人的數百名支持者在首都利馬扎營，為了捍衛他們的選票。

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