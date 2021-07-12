南韓陸軍醫療直升機墜落 5人受傷送醫

南韓陸軍1架醫療直升機墜落，機上5人送醫治療。示意圖。（歐新社）

2021/07/12 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓陸軍1架醫療直升機，今（12日）在京畿道抱川市陸航基地驚傳墜落，幸好機上5人全都生還，目前已送往醫院治療。

據《韓聯社》報導，當時醫療直升機正準備降落接送病患，孰料卻意外墜地，機尾遭受損壞，南韓陸軍正在調查原因。

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據了解，機上包括飛行員在內的5人雖然受傷，但皆無生命危險，只有2人受傷較重。

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