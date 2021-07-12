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    台積、鴻海永齡買疫苗 BNT執行長：感謝能提供台灣疫苗

    台積電、鴻海、永齡基金會洽購德國BNT疫苗，已於10日凌晨與中國上海復星醫藥完成簽約。上海復星總裁吳以芳引述BNT執行長沙辛（見圖）指出，很感激能夠提供台灣在歐洲生產製造的疫苗。（路透）

    台積電、鴻海、永齡基金會洽購德國BNT疫苗，已於10日凌晨與中國上海復星醫藥完成簽約。上海復星總裁吳以芳引述BNT執行長沙辛（見圖）指出，很感激能夠提供台灣在歐洲生產製造的疫苗。（路透）

    2021/07/12 09:01

    〔即時新聞／綜合報導〕我國政府授權台積電、鴻海、永齡基金會洽購德國BNT疫苗，台積電、鴻海永齡於10日凌晨與BNT公司的代理商、中國上海復星醫藥完成簽約。據《路透社》報導，上海復星總裁吳以芳引述BNT執行長沙辛（Ugur Sahin）指出，很感激能夠提供台灣在歐洲生產製造的疫苗。

    上海復星醫藥（集團）昨晚公告，控股子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗。今上午台積電公告，該公司購買的5百萬劑BNT將捐贈給行政院衛生福利部疾病管制署，若以匯率28元計算，約新台幣49億元，每劑約980元（美金35元）。鴻海也公告指出，與永齡慈善社會福利事業基金會（簡稱永齡基金會）共同捐贈500萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用。

    《路透社》報導指出，上海復星總裁吳以芳引述BNT執行長沙辛（Ugur Sahin）指出，很感激能夠提供台灣在歐洲生產製造的疫苗（very grateful to be able to also supply the Taiwanese people with vaccine doses manufactured in Europe）。

    《路透社》報導也提到，吳以芳在聲明中表示，很高興看見由復星醫藥和BioNTech共同研發的疫苗，能夠在台灣防疫工作上扮演正面角色。《路透社》指上海復星在聲明中使用「台灣地區」字眼，不過目前台灣政府並未對此做出回應。與輝瑞共同研發疫苗的BNT也未對路透的置評做出回應。

    輝瑞／BNT（Pfizer/BioNTech）疫苗是由德國生技公司「BioNTech」與美國龍頭藥廠「輝瑞（Pfizer）」合作研發，以mRNA技術研發出的新冠疫苗。包含美國FDA（食品藥物管理局）、歐洲藥品管理局（EMA）、世界衛生組織（WHO）都通過緊急使用授權或緊急使用許可。

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