台積、鴻海永齡買疫苗 BNT執行長：感謝能提供台灣疫苗

台積電、鴻海、永齡基金會洽購德國BNT疫苗,已於10日凌晨與中國上海復星醫藥完成簽約。上海復星總裁吳以芳引述BNT執行長沙辛(見圖)指出,很感激能夠提供台灣在歐洲生產製造的疫苗。(路透)

2021/07/12 09:01

〔即時新聞/綜合報導〕我國政府授權台積電、鴻海、永齡基金會洽購德國BNT疫苗,台積電、鴻海永齡於10日凌晨與BNT公司的代理商、中國上海復星醫藥完成簽約。據《路透社》報導,上海復星總裁吳以芳引述BNT執行長沙辛(Ugur Sahin)指出,很感激能夠提供台灣在歐洲生產製造的疫苗。

上海復星醫藥(集團)昨晚公告,控股子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》,復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委託的裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗。今上午台積電公告,該公司購買的5百萬劑BNT將捐贈給行政院衛生福利部疾病管制署,若以匯率28元計算,約新台幣49億元,每劑約980元(美金35元)。鴻海也公告指出,與永齡慈善社會福利事業基金會(簡稱永齡基金會)共同捐贈500萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒(COVID-19)防疫使用。

《路透社》報導指出,上海復星總裁吳以芳引述BNT執行長沙辛(Ugur Sahin)指出,很感激能夠提供台灣在歐洲生產製造的疫苗(very grateful to be able to also supply the Taiwanese people with vaccine doses manufactured in Europe)。

《路透社》報導也提到,吳以芳在聲明中表示,很高興看見由復星醫藥和BioNTech共同研發的疫苗,能夠在台灣防疫工作上扮演正面角色。《路透社》指上海復星在聲明中使用「台灣地區」字眼,不過目前台灣政府並未對此做出回應。與輝瑞共同研發疫苗的BNT也未對路透的置評做出回應。

輝瑞/BNT(Pfizer/BioNTech)疫苗是由德國生技公司「BioNTech」與美國龍頭藥廠「輝瑞(Pfizer)」合作研發,以mRNA技術研發出的新冠疫苗。包含美國FDA(食品藥物管理局)、歐洲藥品管理局(EMA)、世界衛生組織(WHO)都通過緊急使用授權或緊急使用許可。

