搶先貝佐斯！ 富豪布蘭森結束太空旅行平安返回地球

2021/07/12 00:22

〔即時新聞/綜合報導〕太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人布蘭森(Richard Branson)11日晚間搭乘自家太空船,由特製運輸機載運升空,接著太空艙分離機身發射進入太空,經過約莫一小時的旅程,現已安全回到地球並降落。

70歲的布蘭森搭乘維珍太空船團結號(VSS Unity),與太空船上的2名駕駛、4名乘客(包括布蘭森及3名維珍員工),隨一架大型運輸機從美國新墨西哥州的美國太空港(Spaceport America)起飛。

這趟太空旅行在美東時間11日早上10點40分(台灣時間11日晚間10點40分)出發;團結號在半空中脫離運輸機,啟動發動機已相當於地球重力3.5倍的加速度往上升空飛行。

團結號到達距離地表80公里處時,即美國航太總署(NASA)認定的地球與外太空交界處,關閉了發動機,布蘭森和船上乘客解開安全帶,體驗在太空中的失重感,畫面上可以看到布蘭森整個人頭下腳上。

團結號抵達這次旅行的最高點後,即距離地表約88公里處開始降落,現在布蘭森一行人已安全返回地球,團結號平安降落在新墨西哥州的美國太空港跑道上,也完成了維珍銀河創立以來的第4次太空飛行。

太空旅行圓滿結束後,各界湧入祝賀,布蘭森也確定成為史上首位飛上太空的太空公司創辦人。布蘭森表示,這一趟太空旅行,是他一生中最完整的一次體驗,自己相當激動。

據了解,美國亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)創辦了航太公司藍色起源(Blue Origin),且早就大張旗鼓,將和弟弟搭乘旗下的太空船進行太空之旅,但布蘭森卻搶先了一步,先完成太空飛行。

