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    搶先貝佐斯！ 富豪布蘭森結束太空旅行平安返回地球

    布蘭森（左下）與太空船上的2名駕駛、4名乘客（包括布蘭森及3名維珍員工）一同展開這趟太空旅行。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    布蘭森（左下）與太空船上的2名駕駛、4名乘客（包括布蘭森及3名維珍員工）一同展開這趟太空旅行。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    2021/07/12 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）創辦人布蘭森（Richard Branson）11日晚間搭乘自家太空船，由特製運輸機載運升空，接著太空艙分離機身發射進入太空，經過約莫一小時的旅程，現已安全回到地球並降落。

    70歲的布蘭森搭乘維珍太空船團結號（VSS Unity），與太空船上的2名駕駛、4名乘客（包括布蘭森及3名維珍員工），隨一架大型運輸機從美國新墨西哥州的美國太空港（Spaceport America）起飛。

    這趟太空旅行在美東時間11日早上10點40分（台灣時間11日晚間10點40分）出發；團結號在半空中脫離運輸機，啟動發動機已相當於地球重力3.5倍的加速度往上升空飛行。

    團結號到達距離地表80公里處時，即美國航太總署（NASA）認定的地球與外太空交界處，關閉了發動機，布蘭森和船上乘客解開安全帶，體驗在太空中的失重感，畫面上可以看到布蘭森整個人頭下腳上。

    團結號抵達這次旅行的最高點後，即距離地表約88公里處開始降落，現在布蘭森一行人已安全返回地球，團結號平安降落在新墨西哥州的美國太空港跑道上，也完成了維珍銀河創立以來的第4次太空飛行。

    太空旅行圓滿結束後，各界湧入祝賀，布蘭森也確定成為史上首位飛上太空的太空公司創辦人。布蘭森表示，這一趟太空旅行，是他一生中最完整的一次體驗，自己相當激動。

    據了解，美國亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）創辦了航太公司藍色起源（Blue Origin），且早就大張旗鼓，將和弟弟搭乘旗下的太空船進行太空之旅，但布蘭森卻搶先了一步，先完成太空飛行。

    維珍銀河創辦人布蘭森出發前，開心向鏡頭揮手。（法新社）

    維珍銀河創辦人布蘭森出發前，開心向鏡頭揮手。（法新社）

    布蘭森坐在團結號船艙內。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    布蘭森坐在團結號船艙內。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    團結號隨一架大型運輸機起飛。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    團結號隨一架大型運輸機起飛。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    團結號半空中脫離運輸機，啟動發動機往太空加速升空飛行。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    團結號半空中脫離運輸機，啟動發動機往太空加速升空飛行。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    團結號平安降落在新墨西哥州的美國太空港跑道。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

    團結號平安降落在新墨西哥州的美國太空港跑道。（圖翻攝自Virgin Galactic 直播）

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