我友邦宏都拉斯擬在中設處 華春瑩：順應大勢才是正道

針對宏都拉斯宣稱不排除要在中國設辦事處，以順利取得疫苗，華春瑩稱「順應大勢的正確選擇才是正道」。（美聯社檔案照）

2021/05/13 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕我國在中美洲友邦宏都拉斯11日表示，為取得中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，不排除在中國設立辦事處。對此，中國外交部發言人華春瑩12日再重申「一中原則」，並稱「順應大勢的正確選擇才是正道」。

綜合媒體報導，宏都拉斯衛生部10日表示，將透過鄰國薩爾瓦多協助「打破地緣政治封鎖」，從中國購買疫苗。宏國總統總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）11日也表示，宏都拉斯為了取得中國疫苗，不排除在中國設立商務辦事處。

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對此，華春瑩在週三的例行記者會上裝傻稱自己不明白宏國為何會有「地緣政治封鎖」這樣的說法。但她又再強調一個中國原則，繼續意淫台灣是中國不可分割的一部分，「這是歷史和法理事實。順應大勢，做出合乎民心的正確選擇才是正道。」

華春瑩又聲稱，自疫情爆發以來，中國秉持「推動構建人類命運共同體和衛生健康共同體的理念實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出了積極貢獻。」面對外界指控中國「疫苗外交」，華春瑩臉部紅氣不喘表示，「有關的合作光明磊落、坦坦蕩盪，得到了包括中美洲國家在內的國際社會的普遍歡迎」

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