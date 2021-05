希臘罕見血案！ 3強盜槍指女嬰、狠虐20歲媽致死...懸賞金曝光

2021/05/12 17:24

〔即時新聞/綜合報導〕希臘雅典11日凌晨發生1起兇殘的強盜案,3名強盜闖入32歲的直升機駕駛員家中,將其家犬吊死在欄杆上,闖入臥室逼問財物位置,甚至拿槍指著僅11個月大的女嬰要挾,最後勒死20歲的年輕媽媽後揚長而去,目前希臘政府懸賞30萬歐元(約台幣1021萬)尋找這幫逍遙法外的犯事惡徒。

根據《太陽報》報導,當地時間11日凌晨4點30分時,4名強盜毀壞普洛斯(Charalambos Anagnostopoulos)家門口的攝影機後,用皮帶殘忍吊死看門犬,讓其屍體掛在欄杆上後,直闖屋內,並留下1名強盜在屋外把風,隨後捉住卡洛琳(Caroline Crouch)與其幼嬰,以槍指著嬰兒要她說出價值30萬英鎊(約台幣1185萬)的現金與珠寶所在地。

報導提到,當時擔憂孩子的卡洛琳忍不住驚聲尖叫,馬上被喪心病狂的賊人制止,並且疑似連續折磨了1個多小時,逼問財物下落,最終狠狠勒死她,揚長而去,而早先被強盜綁在另外一個房間椅子上的普洛斯終於掙脫後,趕緊跑去尋找被抓走的妻子,卻看見妻子臉部朝下躺倒在地上,早已失去聲息,遺體旁的女嬰飽受驚嚇而大聲哭泣,賊人早已消失無蹤。

報導補充,失魂落魄的普洛斯在當天早上6點時打電話報警,這起駭人聽聞的入室強盜案才曝光,警方將這起謀殺案描述為「令人髮指的罪行,兇惡無比」,並稱「這些年來,我們看到許多醜陋的謀殺案,但這樁尤其殘酷、暴力」,希臘公民保護部長也指出,「我們所有人都動搖了,我個人也動搖了,在希臘社會的犯罪事件中,我們很少看到如此殘酷的行為」。目前希臘政府懸賞30萬歐元尋找這幫尚逍遙法外的惡徒。

Robbers spoke in broken Greek: Athens Greece burglars murder British mom, 20, next to baby w/ husband tied up https://t.co/mMRhBBhZgc #Caroline Crouch #Charalambos Babis Anagnostopoulos #Athens robbery #Greece #Glyka Nera

The Greek government has offered a €300,000 reward to try to track down the culprits behind the murder of Caroline Crouch. https://t.co/mDiXfWpBFP