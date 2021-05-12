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    希臘罕見血案！ 3強盜槍指女嬰、狠虐20歲媽致死...懸賞金曝光

    希臘雅典當地時間11日凌晨發生1起兇殘的強盜案，3名強盜闖入32歲的直升機駕駛員家中，將其家犬吊死在欄杆上，闖入臥室逼問財物位置，甚至拿槍指著僅11個月大的女嬰要挾，最後勒死20歲的年輕媽媽後揚長而去，目前希臘政府懸賞30萬歐元（約台幣1021萬）尋找這幫尚逍遙法外的惡徒。（圖擷取自推特）

    希臘雅典當地時間11日凌晨發生1起兇殘的強盜案，3名強盜闖入32歲的直升機駕駛員家中，將其家犬吊死在欄杆上，闖入臥室逼問財物位置，甚至拿槍指著僅11個月大的女嬰要挾，最後勒死20歲的年輕媽媽後揚長而去，目前希臘政府懸賞30萬歐元（約台幣1021萬）尋找這幫尚逍遙法外的惡徒。（圖擷取自推特）

    2021/05/12 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕希臘雅典11日凌晨發生1起兇殘的強盜案，3名強盜闖入32歲的直升機駕駛員家中，將其家犬吊死在欄杆上，闖入臥室逼問財物位置，甚至拿槍指著僅11個月大的女嬰要挾，最後勒死20歲的年輕媽媽後揚長而去，目前希臘政府懸賞30萬歐元（約台幣1021萬）尋找這幫逍遙法外的犯事惡徒。

    根據《太陽報》報導，當地時間11日凌晨4點30分時，4名強盜毀壞普洛斯（Charalambos Anagnostopoulos）家門口的攝影機後，用皮帶殘忍吊死看門犬，讓其屍體掛在欄杆上後，直闖屋內，並留下1名強盜在屋外把風，隨後捉住卡洛琳（Caroline Crouch）與其幼嬰，以槍指著嬰兒要她說出價值30萬英鎊（約台幣1185萬）的現金與珠寶所在地。

    報導提到，當時擔憂孩子的卡洛琳忍不住驚聲尖叫，馬上被喪心病狂的賊人制止，並且疑似連續折磨了1個多小時，逼問財物下落，最終狠狠勒死她，揚長而去，而早先被強盜綁在另外一個房間椅子上的普洛斯終於掙脫後，趕緊跑去尋找被抓走的妻子，卻看見妻子臉部朝下躺倒在地上，早已失去聲息，遺體旁的女嬰飽受驚嚇而大聲哭泣，賊人早已消失無蹤。

    報導補充，失魂落魄的普洛斯在當天早上6點時打電話報警，這起駭人聽聞的入室強盜案才曝光，警方將這起謀殺案描述為「令人髮指的罪行，兇惡無比」，並稱「這些年來，我們看到許多醜陋的謀殺案，但這樁尤其殘酷、暴力」，希臘公民保護部長也指出，「我們所有人都動搖了，我個人也動搖了，在希臘社會的犯罪事件中，我們很少看到如此殘酷的行為」。目前希臘政府懸賞30萬歐元尋找這幫尚逍遙法外的惡徒。

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