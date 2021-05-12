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    公開機密錄音檔 預言2023美將發現「巨大深海秘密」

    抖音紅人《2582年的時間旅人》表示美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）2023年將在深海發現可怕生物，但不會對外公開。（圖擷取自《TikTok @timetraveler2582》）

    抖音紅人《2582年的時間旅人》表示美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）2023年將在深海發現可怕生物，但不會對外公開。（圖擷取自《TikTok @timetraveler2582》）

    2021/05/12 16:40

    〔即時新聞／綜合報導〕1名TikToker「2582年的時間旅人」，因為曾預言未來大事，吸引百萬人追蹤，而日前他又發出1則影片，宣稱美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）將在2023年執行祕密任務時，發現深海中有可怕生物的存在，但不會公諸於世，並附上影片錄音檔，引發熱烈討論。

    根據《每日星報》 昨日報導，「2582年的時間旅人」於10日揭露1則錄音檔，宣稱NOAA自2023年就持續對外保密的音檔，「人們總是對外太空感到好奇，但更應該擔心的是，靠近地核的地底下會發生什麼」，更進一步說明NOAA的科學家在2023年1月26日被派往執行機密任務，在北極海中發現1個詭異的大洞，並用專業錄音機器錄下約10秒的音檔，在影片中可以聽見是在水下極為深沉的隆隆聲，「但為避免造成恐慌，不會對大眾公開」。

    影片一出，短短2天時間破百萬觀看次數，「聲音聽起來真的不太舒服」、「洞裡也可能是外星人」、「我相信你。感謝你的警告和提醒我們」，但同時也有網友提出質疑，「隨著科技的進步，你卻仍在使用TikTok」、「如果這是政府的秘密任務，不會有人知道，再來，這聲音確實存在於YouTube上，而且已經存在了很多年」。

    據悉，自稱2582的時間旅人，因曾預言地球在2026年6月6日將陷入黑暗3天，在國外社群媒體報紅，目前在TikTok已累積780萬粉絲。

    @timetraveler2582

    fypシ 2021 timetravel timetraveler ocean monster hollowearth foryou foryoupage

    ♬ original sound - Timetraveler2582

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