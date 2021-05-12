危險！熊熊爬上電線桿吐舌 民眾驚呆圍觀

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熊熊一度坐在配線上。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州有民眾上週日發現，道格拉斯市中心1座電線桿上竟然有隻熊，除了難以置信，也擔心牠的安危。
綜合美媒報導，道格拉斯市當天有2隻熊出沒，其中1隻爬上電線桿，還一度坐到電線邊吐舌，相關單位獲報前往馳援封路，最後熊熊從高處自行下到地面，令圍觀的10多人不禁替牠捏把冷汗。
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報導指出，相關單位表示，不少熊已結束冬眠，光是本月首週當地就發現5隻，呼籲民眾多加留意。
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