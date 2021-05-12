菲律賓民都洛島發生規模5.7強震 馬尼拉震感強烈

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菲律賓民都洛島在今上午9點9分發生規模5.7的強震，首都大馬尼拉地區震感強烈。（圖擷自USGS）
〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓民都洛島在今（12日）上午9點9分發生規模5.7的強震，首都大馬尼拉地區震感強烈。
根據美國地質調查局（USGS）觀測顯示，菲律賓東民都洛省在台灣時間今上午9點9分發生規模5.7的強震，震央位於巴雷特羅（Balatero）北北西6公里處，震源深度109.9公里，首都大馬尼拉地區震感強烈，目前尚未有損害消息傳出。
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