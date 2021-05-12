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    澳洲嚴審合作協議 13所大學孔子學院恐面臨關閉潮

    2010年6月20日，當時擔任中國國家副主席的習近平訪問澳洲，為墨爾本皇家理工大學的中醫孔子學院主持揭牌儀式。（法新社檔案照）

    2010年6月20日，當時擔任中國國家副主席的習近平訪問澳洲，為墨爾本皇家理工大學的中醫孔子學院主持揭牌儀式。（法新社檔案照）

    2021/05/12 00:36

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球慎防疑為中共宣傳工具的「孔子學院」，在澳洲恐將迎來關閉潮！共有13所大學必須按照聯邦法律規定，提交合作協議供審查。澳洲外交暨貿易部發言人表示，13校必須在下月10日前提出相關資料，外交部長潘恩將「視個案」認定。

    雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）10日報導，墨爾本皇家理工大學（RMIT）證實，該校的中醫孔子學院今年就會關閉，但強調問題出在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情導致預算壓力。

    根據澳洲去年12月最新立法，各州、各領地、各大學和外國政府簽署的協議，若違背澳洲外交政策，外交部長有權予以撤銷。潘恩上月便動用否決權，撤銷維多利亞州對外簽訂的多起協議，包括中國主導的「一帶一路」協議，以及和伊朗、敘利亞分別簽訂的教育協議。他當時即預告，將有「進一步決定」。

    多所大學已配合呈交資料或即將進行，阿得雷德大學（Adelaide University）則正與聯邦政府討論校內孔子學院是否適用相關法律。但澳洲國會安全暨情報聯合委員會主席派特森（James Paterson）提醒，「無論這些協議現在如何美化」，各校都應該思考自身在設立這類機構時扮演的角色，「應謹慎考慮，設立一個由涉及嚴重違反人權之外國專制政府為宣傳軟實力而出資的機構，是否與自身價值相符。」

    澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）輿論與外交政策計畫主任卡薩姆（Natasha Kassam）則認為，即使協議重談，也不太可能保證澳洲學生在孔子學院學習的課程不含政治宣傳，例如台灣或中國人權紀錄等議題，但動用否決權「太過火」。

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