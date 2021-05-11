軍情動態》挪威神秘民船頻現身台海南海 中方指為美軍間諜

中共鷹派喉舌《環球時報》10日引述分析人士表示，推測該船可能是間諜船，代替美軍執行特殊任務。（本報合成）

2021/05/11 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國半官方性質丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）9日在推特上發文稱，一艘國籍為挪威的神秘民用船隻最近不斷在台灣附近和南海出現，似乎正在執行某種秘密任務。中共鷹派喉舌《環球時報》10日引述分析人士表示，推測該船可能是間諜船，代替美軍執行特殊任務。

SCSPI這則推文表示，這艘名為「大峽谷二號」（GRAND CANYON II）的船隻似乎和石油服務供應商螺旋能源（HLX）相關，而且和美軍「有千絲萬縷的聯繫」。其中，最直接明瞭的聯繫是，今年3月初，該船曾從關島抵達橫須賀，幫助運送墜毀的「海鷹」MH-60S艦載直升機。

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推文配發的圖片顯示，近一個月，該船一直在台灣附近活動，且航跡可疑。文中說，從2020年年底開始，該船先後在台中、日本長崎、高雄和日本的橫須賀停留，值得注意的是，美國海軍在長崎和橫須賀都有軍港。

要求匿名的軍事分析家告訴《環時》說，追蹤數據顯示，「大峽谷二號」在台灣附近停留了好一陣子，由於它曾與美軍合作，因此很可能是美軍雇用的間諜船，以從事特殊任務。

報導引述中國軍事專家魏東旭說法稱，大型貨輪航速較慢，不太可能執行準軍事任務，最大可能是扮演輔助性的角色，「也可能是有軍事屬性的秘密基地，在海上執行秘密行動。」

魏東旭進一步表示，此前美國利用民用船隻以及民間公司的船隻去執行軍事任務有過很多的先例。這艘神秘船隻在台灣週邊海域不斷徘徊，有可能是輔助美國海軍進行調查和情報蒐集，「可能是美國海軍的一個外包公司為美軍提供一些外圍支援。」

今年3月初，「大峽谷二號」曾從關島抵達橫須賀，幫助運送墜毀的「海鷹」MH-60S艦載直升機。（圖取自SCSPI）

挪威民用船「大峽谷二號」近期在台灣附近及南海的航行軌跡。（圖取自SCSPI）

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