不爽中國人盜圖！ 美網紅在影片加「X近平是小熊X尼」反擊

中國一名男童在上海迪士尼樂園暴打穿著小熊維尼人偶的員工，疑事涉敏感，中媒紛紛以「噗噗熊」代稱小熊維尼來報導此事。（美聯社，本報合成）

2021/05/11 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男童在上海迪士尼樂園暴打穿著小熊維尼人偶的員工，疑事涉敏感，中媒紛紛以「噗噗熊」代稱小熊維尼來報導此事。而美國一名網紅尚恩（Shawn Woods）近日PO出影片，怒批有中國網站盜用他的影片甚至販賣盜版商品，今（11）日他又PO更新影片，不少眼尖網友發現，影片左上角出現「X近平是小熊X尼」等浮水印，直呼「這樣做真是太棒了」。

經常分享測試捕鼠陷阱產品影片的尚恩，上個月上傳一部他認為相當厲害的捕鼠陷阱產品測試影片，沒想到他8日PO出影片表示，他發現有中國網站與相關社群媒體正在盜用他的影片，甚至還以此販售盜版商品，讓他氣炸怒批此行為真是丟臉！

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尚恩今日也更新上個月發布的影片，不少眼尖網友發現，該影片的左上角出現特殊浮水印，分別為「X近平是小熊X尼」與「自由西藏」，且還是以中文字來呈現，立刻引發網友熱議，紛紛大讚「這樣做真是太棒了」、「太棒了！我好喜歡這影片」、「左上角的漢字翻譯應為：近平就是小熊維尼」、「笑死了」、「這招防盜太強大了」、「希望在影片角落再加上自由香港」、「左上角的文字很完美，浮水印絕對合理。也可以再放大」。

美國一名網紅尚恩近日PO出影片，怒批有中國網站盜用他的影片甚至販賣盜版商品，今（11）日他又PO更新影片，不少眼尖網友發現，影片左上角出現「X近平是小熊X尼」等浮水印，直呼「這樣做真是太棒了」。（圖翻攝自「Shawn Woods」Youtube頻道）

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