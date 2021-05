軍武新知》和獅鷲II型爭美軍訂單 貝宜輕戰原型車測試畫面曝光

2021/05/11 11:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國陸軍去年宣布名為「機動防護火力」(Mobile Protected Firepower,MPF)的輕戰車計畫,並由英國貝宜系統公司(BAE Systems)和通用動力地面系統公司(GDLS)展開競爭,近日貝宜系統開發的遠征輕戰車(Expeditionary Light Tank,ELT)原型車測試畫面曝光,在網路上引發討論。

美國陸軍為提供步兵旅火力支援、掩護,於去年10月宣布了新一代的輕戰車計畫「機動防護火力」(Mobile Protected Firepower,MPF),盼能開發適應各式戰場地形的輕型戰車。

該計畫訂單將由兩種戰車爭取,分別是貝宜系統開發、以M8裝甲火砲系統為基礎的遠征輕戰車,和由通用動力地面系統公司開發、以英軍阿賈斯克(AJAX)步兵戰鬥車底盤融合輕型化M1戰車砲塔的獅鷲II型(Griffin II)輕戰車。

預計在一系列的殺傷力、生存力和機動性測試,以及協同步兵作戰評估後,美國陸軍將在今年6月選出其中一家廠商於明年開始生產戰車。

根據《Defense Blog》報導,近日有網友在推特上分享在密西根州的貝宜裝備工廠拍下了新型輕戰的原型車照片,而畫面中的原型車正在進行越野測試,這已經不是第一次拍到原型車出沒,但仍無法確認這是否為最終正式版本。

報導指出,該種新型輕戰裝載了重型、中型機槍,而「XM35」105公釐加農炮加上自動裝填彈藥系統,可以讓主砲以每分鐘12發的速度開火;這種新型輕戰結合了模組化可伸縮裝甲和創新的防禦系統,能保護人車免於戰場威脅,而由螺栓固定的裝甲系統,也可在戰場上快速地維修、更換材料。

