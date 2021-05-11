軍情動態》美海軍陸戰隊研製「塑殼子彈」 最快明年定案採用

美國海軍陸戰隊發言人佛林表示，未來步兵學校的高級槍手課程以及海陸第1及第2兩棲攻擊營，有望成為首批試用新型塑殼子彈的部隊，該子彈比傳統黃銅子彈輕40%，性能卻能旗鼓相當。（圖翻攝自True Velocity官網）

2021/05/11 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍陸戰隊目前正在測試新一代.50子彈，其外殼是由重量較輕的聚合物（Polymer-cased）所製成，也就是塑膠材質的新式子彈，目前已通過實驗室環境的初步測試，今年稍晚將作綜合性評估，有望在2022年決定是否採用。

根據《Military.com》報導，海軍陸戰隊發言人佛林（Kelly Flynn）表示，未來海軍陸戰隊步兵學校（Schools of Infantry）的高級槍手課程（Advanced Machine Gunners Course），亦或是海陸第1及第2兩棲攻擊營（1st and 2nd Amphibious Assault Battalions）有望成為首批試用塑殼子彈的部隊。

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報導指出，佛林提到，士兵所使用的「白朗寧M2重機槍（M2 Machine Gun），也就是美軍俗稱的『奶媽（Ma Deuce）』」機槍，未來使用新型塑殼子彈後，他們將明顯感受到子彈重量降低，和傳統的黃銅子彈相比，塑膠彈殼輕了40%左右。

報導提到，佛林也說，新彈殼今年稍晚開始進行評估，預計將持續到2022年，屆時會確定海軍陸戰隊和陸軍作戰部隊是否以塑殼子彈取代現行的黃銅子彈，此外，海軍陸戰隊設備司令部指揮官帕薩吉安（AJ Pasagian）也曾透露已投資1000萬美元（約新台幣2.77億元）研製塑殼子彈。

報導也說，薩吉安表示，在溫度改變的狀況下，塑殼子彈和黃銅子彈的表現旗鼓相當，彈道和性能都能維持相同水平，未來戰場應用的挑戰落在沙子、泥巴、水份和不明污垢的影響，因為士兵無法經常清潔保養武器及槍械，得持續觀察塑殼子彈能否有效運作。

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