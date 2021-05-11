防疫見效！英國17日起第三階解封 餐廳可內用、室內開放6人聚會

英國首相強森10日宣布17日起正式實施第三階段解封。（法新社）

2021/05/11 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國疫情逐漸趨緩，首相強森（Boris Johnson）昨（10日）發表演說，正式宣布將依原定計畫於17日起實施第三階段解封。而隨著防疫社交規定放寬，英國民眾睽違14個月終於又能擁抱非同住的親友。

綜合外媒報導，英國近日疫情緩和，確診、住院與病故人數均下降，政府決定將疫情警報等級從第4級降至第3級，首相強森昨（10日）在演說中宣布實施第三階段解封，17日起將放寬聚會人數上限、重新開放室內空間等。

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據報導，英國自5月17日起，室內聚會人數限制放寬至6人或兩個家庭，戶外聚會人數上限則提高至30人；餐廳、酒吧、咖啡廳可開放內用，部分室內娛樂設施如電影院、劇院、音樂廳、博物館和兒童遊樂區等也能重新開放；飯店、民宿可恢復營業，民眾能夠規劃享受國內過夜旅行。此外，校園防疫規範也隨之放寬，大學可重啟當面授課，學生在教室內也不再需要緊戴口罩，唯每兩周須接受病毒檢驗。

英國首相強森在演說中提到，此階段解封可說是英國人民回歸正常生活的一大步，相信未來還能繼續向前邁進，但他仍呼籲民眾對疫情保持警戒、注意防疫。強森也表示，政府會持續追蹤及評估局勢發展，如一切順利，將於6月21日推動第四階段解封。

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