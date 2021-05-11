中國企圖取代BBC及CNN 《紐時》曝大外宣計畫內幕！

今年3月11日，中國北京街頭的巨型螢幕，播放中國國家主席習近平出席全國人民代表大會閉幕式的畫面。（路透檔案照）

2021/05/11 05:55

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散全球期間，無所不用其極地散播對己有利的相關訊息，甚至炮製對他國不利的虛假資訊。《紐約時報》9日刊出題為「當冠狀病毒來襲時，中國準備講述自己的故事」（When Covid Hit, China Was Ready to Tell Its Version of the Story）的調查報導，指出中國一直利用資金和權力，逐步改變全球媒體格局，試圖打造一套能夠取代BBC及CNN的方案。

文章作者史密斯（Ben Smith）指出，西方最大的記者組織「國際新聞工作者聯合會」（IFJ）將在12日發表一份報告，具體描述中國如何在全球拓展自身媒體影響力。其實，早在2019年秋季，就曾有一個國際記者組織發表報告，討論過中國發揮媒體影響力的話題。

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當時，該份報告是由美國全國公共廣播電台（NPR）前駐北京分社社長林慕蓮（Louisa Lim）撰寫，列出一系列「令人震驚」的現象，例如中國政府的宣傳機器「中國日報」（China Daily）同時發行英語和塞爾維亞語版本；一名菲律賓記者估計，菲律賓國內通訊社有超過一半的報導，來自中國國家通訊社新華社。一家肯亞媒體集團透過中國投資者籌集資金，一名專欄作家因為撰寫中國鎮壓維吾爾人的文章而遭到解雇；還有秘魯的記者在社群媒體上遭到「戰狼」中國官員強烈批評。

文中指出，這些局部現象拼湊出中國的「大外宣」戰略，即中國正向世界上幾乎每個國家的媒體「注入」（insert）資金、權力和觀點，從而打造出能夠替代英國廣播公司（BBC）和美國有線電視新聞網（CNN）的方案。

為了完成這份最新報告，IFJ邀請林慕蓮採訪54個國家的記者，揭露中國已在全球擴大現有媒體的影響力，「隨著疫情開始蔓延，北京利用其全球媒體基礎設施，在各國媒體中傳播有關中國的正面敘述，並發動更新穎的策略，例如散播虛假訊息。」「在新媒體推動下，中國盡可能地將自己的外交行動以最好的方式呈現出來。」

報告發現，中國在疫情大流行期間發動的積極外交，伴隨著新一輪的媒體宣傳，首先是向世界各國提供防護裝備，然後又提供疫苗，同時在大流行的起源和中國外交這類見解互異的事情上，竭力維護中國的最佳形象。義大利記者表示，他們迫於壓力，報導中國國家主席習近平的耶誕節演講，並收到義大利語譯文。在突尼西亞，中國大使館向記者工會提供消毒洗手液和口罩，並向國家廣播公司提供昂貴的電視設備和免費的親中題材。

報告指出，媒體宣傳和疫苗計畫，與中國的「一帶一路」全球倡議息息相關。在該倡議中，中國的支持帶有附加條件，包括債務以及在聯合國關鍵投票中獲得支持。即使是疫情在武漢爆發之前，中國不斷加強的專制、對維吾爾人的鎮壓，以及對香港異議人士的箝制，已經損害全球對中國的看法。隨著英國媒體監管機構撤銷中國主要國有廣播公司的牌照，中國官方媒體在外國的運作變得更加困難，但中國的大部分外交心力都集中在聯合國有投票權的中小型國家。

林慕蓮發現，北京正在透過對各個國家產生影響力，來逐步改變全球媒體格局；與其說這是一個曝光的秘密陰謀，不如說是全球權力正在轉移的證據。

例如，秘魯政府對中國很友好，有權勢的政治人士很早就獲得中國製造的疫苗。但秘魯全國記者協會（National Association of Journalists of Peru）秘書長萊內茲（Zuliana Lainez）指出，結果就是秘魯國家通訊社和國營報紙「秘魯人報」（El Peruano），宛如「中國大使館的速記員」。與此同時，中國大使館還出資贊助若干新聞編輯部實現技術現代化。「我們必須以憂慮的眼光看待這些事情，」她說，「它們不是免費的。」

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