為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國抗中「戰略競爭法案」 挨批國防佔比太低

    美國政界對於抗衡中國已達共識，但對於資源如何分配仍有歧見。（法新社檔案照）

    美國政界對於抗衡中國已達共識，但對於資源如何分配仍有歧見。（法新社檔案照）

    2021/05/10 21:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦參議院外交關係委員會上月底通過「2021戰略競爭法案」，以對抗中國為核心，且涉及層面包羅萬象，獲得民主黨人推崇。然而，保守派媒體「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）近日指出，前國防部官員和共和黨人批評，法案分配給國防相關事項的預算不多，且比重失衡，國防部恐怕難以發揮。

    據報導，由參院外委會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）提出的「戰略競爭法案」，呼籲擴大科技研究、加強對中外交抗衡，以及擴大印太區域軍事部署，期望在每一個面向牽制中國。然而，在77億美元（逾2100億台幣）預算中，美國國防實力相關的內容卻分到不多，且主要集中於人員訓練、軍售和盟邦合作等方面，對擴大美軍規模、提升即戰力等著墨甚少。

    眾院軍事委員會成員批評，參院民主黨人是在要求國防部用少量資源達成遠大目標，並直指該法案的總預算，其實就可填補今年度和明年度國防預算在通貨膨脹下的差距。據了解，拜登上月初公布的明年度財政預算中，7150億美元撥予國防部，金額雖比今年度預算增加，但考量通膨因素後，實際拿到的預算呈現衰減。

    華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員、川普時代的國防部資深官員費斯（David Faith）指出，除非參院健全國防相關預算，否則「戰略競爭法案」將淪為無財源的指令。他指責，雖然拜登政府對於中國帶來的挑戰，以及美國面臨之風險，判斷大致正確，卻不願意在國防預算上慷慨解囊，「這對我們的對手和友邦都造成困惑」。

    共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）則明確表示，中國海軍現有360艘船艦，美國海軍僅有297艘；國會民主黨人未能挹注美國海軍，是在阻止美國挺身對抗中國。

    然而，美國週刊「國防新聞」（Defense News）評論指出，僅關注國防預算數字，是忽略了其他可以強化國安的層面。例如，完善基礎建設、提升經濟競爭力、擴大關鍵科技本地製造、投資未來可能應用於軍事的研發計畫等，都可完善美國與中國競爭的實力。再者，美國必須無限期地面對中國軍事力量構成的安全威脅，因此政府預算也應高瞻遠矚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美參院通過「2021年戰略競爭法案」 國民黨：樂見其成
    2021/04/23 17:52

    美參院通過「2021年戰略競爭法案」 國民黨：樂見其成
    美國兩大抗中法案 外媒分析：政治、軍事、科技、經濟全在內
    2021/04/23 11:47

    美國兩大抗中法案 外媒分析：政治、軍事、科技、經濟全在內

    AGI新推出業界頂規microSD記憶卡及高速隨身碟
    參院外委會通過抗中法案 籲美杯葛北京冬奧
    2021/04/23 05:30

    參院外委會通過抗中法案 籲美杯葛北京冬奧
    美參院外委會通過戰略競爭法案 外交部：持續深化台美全方位夥伴關係
    2021/04/22 12:33

    美參院外委會通過戰略競爭法案 外交部：持續深化台美全方位夥伴關係

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    國際今日熱門
    武漢肺炎》免運費！阿聯酋航空將運救援物資到印度
    2021/05/09 23:34

    武漢肺炎》免運費！阿聯酋航空將運救援物資到印度

    恐怖！驚見紅衣女25樓陽台詭異起舞 下一刻墜樓慘亡
    2021/05/09 22:31

    恐怖！驚見紅衣女25樓陽台詭異起舞 下一刻墜樓慘亡 影片

    武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」
    2021/05/09 23:22

    武漢肺炎》印度疫情嚴峻 《刺胳針》轟莫迪政府「不可原諒」

    詭異！男子闖空門爽吃義大利麵 被逮後離奇死亡
    2021/05/09 23:23

    詭異！男子闖空門爽吃義大利麵 被逮後離奇死亡

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播