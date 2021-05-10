美國抗中「戰略競爭法案」 挨批國防佔比太低

美國政界對於抗衡中國已達共識，但對於資源如何分配仍有歧見。（法新社檔案照）

2021/05/10 21:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦參議院外交關係委員會上月底通過「2021戰略競爭法案」，以對抗中國為核心，且涉及層面包羅萬象，獲得民主黨人推崇。然而，保守派媒體「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）近日指出，前國防部官員和共和黨人批評，法案分配給國防相關事項的預算不多，且比重失衡，國防部恐怕難以發揮。

據報導，由參院外委會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）提出的「戰略競爭法案」，呼籲擴大科技研究、加強對中外交抗衡，以及擴大印太區域軍事部署，期望在每一個面向牽制中國。然而，在77億美元（逾2100億台幣）預算中，美國國防實力相關的內容卻分到不多，且主要集中於人員訓練、軍售和盟邦合作等方面，對擴大美軍規模、提升即戰力等著墨甚少。

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眾院軍事委員會成員批評，參院民主黨人是在要求國防部用少量資源達成遠大目標，並直指該法案的總預算，其實就可填補今年度和明年度國防預算在通貨膨脹下的差距。據了解，拜登上月初公布的明年度財政預算中，7150億美元撥予國防部，金額雖比今年度預算增加，但考量通膨因素後，實際拿到的預算呈現衰減。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員、川普時代的國防部資深官員費斯（David Faith）指出，除非參院健全國防相關預算，否則「戰略競爭法案」將淪為無財源的指令。他指責，雖然拜登政府對於中國帶來的挑戰，以及美國面臨之風險，判斷大致正確，卻不願意在國防預算上慷慨解囊，「這對我們的對手和友邦都造成困惑」。

共和黨籍聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）則明確表示，中國海軍現有360艘船艦，美國海軍僅有297艘；國會民主黨人未能挹注美國海軍，是在阻止美國挺身對抗中國。

然而，美國週刊「國防新聞」（Defense News）評論指出，僅關注國防預算數字，是忽略了其他可以強化國安的層面。例如，完善基礎建設、提升經濟競爭力、擴大關鍵科技本地製造、投資未來可能應用於軍事的研發計畫等，都可完善美國與中國競爭的實力。再者，美國必須無限期地面對中國軍事力量構成的安全威脅，因此政府預算也應高瞻遠矚。

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