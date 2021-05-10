NASA公佈絕美「星雲項鍊」影像 隱藏「星中星」秘密

NASA公佈哈伯太空望遠鏡拍攝到的「項鍊星雲」最新影像。（圖取自NASA官網）

2021/05/10 18:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空總署（NASA）4月底公佈哈伯望遠鏡拍攝到的「項鍊星雲」（Necklace Nebula）最新影像，形容它就像「宇宙級的鑽石項鍊」，如此奇美的天文奇景，竟隱藏著「星中星」的祕密！

項鍊星雲距離地球1.5萬光年，位於天箭座（Sagitta），當中包含了一個像太陽一樣的恆星在它生命結束時脫落後留下的發光殘骸。星雲由一個直徑12兆英里的明亮圓環組成，上面點綴著密集明亮的氣體結，就像項鍊上的鑽石。

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項鍊星雲有一個不那麼迷人的天文學編號「PN G054.2-03.4」，2005年首度被發現，算是人類新發現的星雲。項鍊星雲之所以能形成這一獨特形狀，天文學家給出的解釋是，中心恆星不僅是個雙星，還是個星中星。

大約1萬年前，這2顆恆星相距不過幾百萬公里，其中一顆恆星熱核燃料燃盡，開始膨脹，直到成為紅巨星（Red Giants），它竟然活生生地吞掉自己的伴星——另一個恆星。

不過這顆被生吞的伴星並沒有徹底被毀滅，因為自身相對較大的密度和強大的慣性，得以在紅巨星體內繼續運行，增加了這個膨脹巨星的旋轉速度，直到它的大部分向外旋轉進入太空。這個逃逸的碎片環形成了項鍊星雲，其中特別密集的氣體團塊形成了環周圍明亮的「鑽石」。

項鍊星雲在2011年發布的哈伯影像中出現過，但是在這幅新的影像是透過先進的處理技術創建的，使得這個有趣的天體有了一個新且改進過的視角。這張合成影像包含了第三代廣域照相機（WFC3）的幾次曝光，經過假借彩色處理技術等後期處理而成。藍色顯示的是氫，綠色顯示的是氧，紅色顯示的是氮。

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