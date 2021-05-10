我也是母親！4歲童遭槍擊 女警飛奔搶救畫面曝光被讚「英雄」

沃吉爾回憶當天槍擊事件表示，她自己也有一個6個月大的男孩，作為一名母親，她也不斷安撫女孩的母親。（圖取自推特Deputy Commissioner John Miller截圖）

2021/05/10 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約人來人往的「時報廣場」（Times Square）8日下午發生槍擊案，一名4歲女童遭子彈射傷，幸好當時女警沃吉爾（Alyssa Vogel）一把抱起小女孩迅速送往救護車。而女警英勇救人，在百老匯狂奔的畫面曝光，讓沃吉爾被眾人稱為「英雄」。

紐約警察局副局長米勒（John Miller）在推特上分享了沃吉爾當時飛身救人的影片，並表示，「無論是捨身犯險搶救小女孩，還是在巡邏完後趕回去與家人度過母親節，都是紐約警察最無私的奉獻」。

請繼續往下閱讀...

8日下午發生槍擊案時，1名23歲的婦女右大腿中彈，1名43歲的婦女左腳中彈，年紀最小的受害者，則是當時在買玩具的4歲的馬丁內斯（Skye Martinez），她的左腿也受到槍擊。

沃吉爾回憶當天槍擊事件表示，她自己也有一個6個月大的男孩，作為一名母親，她不斷安撫女孩的母親。沃吉爾說：「我告訴她持續深呼吸，我可以理解這太衝擊了，女孩的媽媽才剛親眼目睹自己的孩子竟然被槍擊」。

沃吉爾在從警之前是一名學校老師，4年半前加入了紐約市警察局。她回憶起小女孩表示，「她是我看過最堅強的小女孩，她甚至都沒有哭，直到幫她戴上止血帶時，小女孩才受不了的大叫，因為那實在太痛了」。

沃吉爾描述搶救過程表示，「我把她抱起來後，就往救護車狂奔。而她不斷告訴我她想要她媽媽」，小女孩的媽媽就跑在我身後。最後我和小女孩的母親一起上救護車，直到送往醫院讓醫師接手。

沃吉爾說，她來自一個警察家庭，她的父親曾經是警察，丈夫是警察，哥哥也是警察。這些環境讓她決定也加入警隊幫助民眾。

沃吉爾也透過媒體，在母親節當天帶消息給小女孩的母親說，「要再保持警惕」、「她會沒事的，小女孩能夠好起來」。

Whether they’re rushing toward the danger to help save a little girl or rushing home to family after their tour this #MothersDay — the dedication of NY’s Finest knows no bounds.

pic.twitter.com/fMM384Mb7O — Deputy Commissioner John Miller （@NYPDDCPI） May 9, 2021

美國紐約人來人往的「時報廣場」（Times Square）8日下午發生槍擊案，一名4歲女童遭槍射傷，幸好當時女警沃吉爾（Alyssa Vogel）一把抱起小女孩迅速送往救護車。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法