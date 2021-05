我也是母親！4歲童遭槍擊 女警飛奔搶救畫面曝光被讚「英雄」

2021/05/10 21:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約人來人往的「時報廣場」(Times Square)8日下午發生槍擊案,一名4歲女童遭子彈射傷,幸好當時女警沃吉爾(Alyssa Vogel)一把抱起小女孩迅速送往救護車。而女警英勇救人,在百老匯狂奔的畫面曝光,讓沃吉爾被眾人稱為「英雄」。

紐約警察局副局長米勒(John Miller)在推特上分享了沃吉爾當時飛身救人的影片,並表示,「無論是捨身犯險搶救小女孩,還是在巡邏完後趕回去與家人度過母親節,都是紐約警察最無私的奉獻」。

8日下午發生槍擊案時,1名23歲的婦女右大腿中彈,1名43歲的婦女左腳中彈,年紀最小的受害者,則是當時在買玩具的4歲的馬丁內斯(Skye Martinez),她的左腿也受到槍擊。

沃吉爾回憶當天槍擊事件表示,她自己也有一個6個月大的男孩,作為一名母親,她不斷安撫女孩的母親。沃吉爾說:「我告訴她持續深呼吸,我可以理解這太衝擊了,女孩的媽媽才剛親眼目睹自己的孩子竟然被槍擊」。

沃吉爾在從警之前是一名學校老師,4年半前加入了紐約市警察局。她回憶起小女孩表示,「她是我看過最堅強的小女孩,她甚至都沒有哭,直到幫她戴上止血帶時,小女孩才受不了的大叫,因為那實在太痛了」。

沃吉爾描述搶救過程表示,「我把她抱起來後,就往救護車狂奔。而她不斷告訴我她想要她媽媽」,小女孩的媽媽就跑在我身後。最後我和小女孩的母親一起上救護車,直到送往醫院讓醫師接手。

沃吉爾說,她來自一個警察家庭,她的父親曾經是警察,丈夫是警察,哥哥也是警察。這些環境讓她決定也加入警隊幫助民眾。

沃吉爾也透過媒體,在母親節當天帶消息給小女孩的母親說,「要再保持警惕」、「她會沒事的,小女孩能夠好起來」。

Whether they’re rushing toward the danger to help save a little girl or rushing home to family after their tour this #MothersDay — the dedication of NY’s Finest knows no bounds.

pic.twitter.com/fMM384Mb7O