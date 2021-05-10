283架！F-35成為美國空軍第二大戰機機隊 僅次於F-16

美國空軍F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）聯合攻擊匿蹤戰鬥機。（圖擷取自美國空軍官網）

2021/05/10 15:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《Military.com》報導，美國空軍現役F-35戰機的數量已達283架，超越F-15「鷹式」戰機（F-15 Eagle）和A-10雷霆二式攻擊機（Thunderbolt II），成為美國空軍第二大戰機機隊。

報導中說，美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown）日前在眾院國防小組委員會的2022年財政預算聽證會上透露，截止上週，美國空軍的F-35戰機數量規模僅次於F-16戰機，美國空軍現在有934架F-16C/D型戰機。

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美國空軍發言人辛格頓（Malinda Singleton）表示，美國空軍現有283架F-35戰機，比A-10攻擊機還多了兩架。

布朗上將此前還還曾反駁了有關F-35戰機是五角大廈「高成本的失敗項目」相關報導，他強調，這款戰機仍然是「我們未來戰機實力和空中優勢的基石」。

報導稱，美國空軍是F-35戰機的最大客戶，他們希望採購1763架F-35A型戰鬥機。

F-35又名JSF（Joint Strike Fighter，聯合攻擊戰鬥機），由洛克希德馬丁公司研發，是美軍用來輔助F-22主力空優戰機的新一代多用途戰機，計畫取代仍在許多國家服役的F-16。F-35擁有許多特點，除了極先進的匿蹤能力外，最重要的是F-35將一口氣淘汰目前許多國家空軍、海軍與海軍陸戰隊所使用的不同類型戰機，以簡化後勤與訓練，而這也是該計畫名稱中「Joint（聯合、通用）」之意。

F-35共有3種機型，分別是主要供空軍使用的F-35A，擁有最強的空中戰鬥與對地攻擊能力；供陸戰隊與他國海軍使用的F-35B，擁有短場與垂直起降的能力，能在陸戰隊的兩棲登陸艦或他國海軍的滑跳型航空母艦上起降；供美國海軍航空母艦使用的F-35C，則擁有強化的機身構結可以使用彈射起飛，並在航空母艦的狹小飛行甲板上降落，已陸續在美軍航艦上服役，它們將是未來至少30多年美國海軍航空兵主力。

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