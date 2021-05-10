為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    高燒40.3度！日本「2D格鬥遊戲之神」梅原大吾確診武漢肺炎

    被譽為「2D格鬥遊戲之神」、世界知名格鬥遊戲日本電競選手梅原大吾宣布自己確診武漢肺炎。（法新社）

    被譽為「2D格鬥遊戲之神」、世界知名格鬥遊戲日本電競選手梅原大吾宣布自己確診武漢肺炎。（法新社）

    2021/05/10 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，連被譽為「2D格鬥遊戲之神」、世界知名格鬥遊戲日本電競選手梅原大吾都確診，還在推特上PO出自己發燒到40.3度的症狀。

    世界知名格鬥遊戲日本電競選手梅原大吾8日在推特上表示，自己在5日出現發燒與疲勞等症狀，隔天去醫院做檢測，6日當天就燒到新型冠狀病毒陽性結果，確診武漢肺炎，他表示自己自發病以來都一直在家中休養沒有外出，等待與當地衛生所聯繫。

    梅原大吾一度PO出自己量體溫測到40.3度的高燒症狀，令粉絲相當擔心，不過隨後他刪掉這則推文；梅原大吾表示令支持者憂心而感到歉意，但他現在要專心休養，以便早日復出。

    梅原大吾現年39歲，1997年就獲得第一次錦標賽冠軍，此後獲獎無數，在全球四處征戰，2004年他與美國冠軍電競選手Justin Wong對戰時，在血條見底的情況下，完美格檔對方絕招所有招式，再開自己的絕招反殺對手，讓全場轟動，這個「背水的逆轉劇」成為格鬥遊戲界最傳奇的一幕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我駐外人員陸續傳出染疫 衛福部：指揮中心加速處理打疫苗計畫
    2021/05/10 12:19

    我駐外人員陸續傳出染疫 衛福部：指揮中心加速處理打疫苗計畫
    羅智強轟鄭文燦諾富特案卸責 柯文哲：我們沒那麼好命
    2021/05/10 12:11

    羅智強轟鄭文燦諾富特案卸責 柯文哲：我們沒那麼好命

    美術館旁都市森林裡 享萬坪綠景
    長者接種武肺疫苗首日 台大門診預約滿
    2021/05/10 12:10

    長者接種武肺疫苗首日 台大門診預約滿
    華航疫情擴大！疑1未匡列飛行教官確診 陳時中14:00說明
    2021/05/10 12:08

    華航疫情擴大！疑1未匡列飛行教官確診 陳時中14:00說明

    繳稅旺季！限時帳管費省$7000 月月抽iPhone12
    國際今日熱門
    機智號在火星第五度升空 完成外星球第一次單程飛行
    2021/05/09 13:15

    機智號在火星第五度升空 完成外星球第一次單程飛行

    封鎖也沒用！印度連4天單日逾40萬人確診武肺
    2021/05/09 13:23

    封鎖也沒用！印度連4天單日逾40萬人確診武肺

    中國長征火箭墜落畫面曝光！ 史上第4大失控重入大氣層人造物體
    2021/05/09 14:22

    中國長征火箭墜落畫面曝光！ 史上第4大失控重入大氣層人造物體 影片

    認證氣溶膠能傳播武漢肺炎 美CDC修防疫指南
    2021/05/09 14:30

    認證氣溶膠能傳播武漢肺炎 美CDC修防疫指南

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播