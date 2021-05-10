高燒40.3度！日本「2D格鬥遊戲之神」梅原大吾確診武漢肺炎
〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，連被譽為「2D格鬥遊戲之神」、世界知名格鬥遊戲日本電競選手梅原大吾都確診，還在推特上PO出自己發燒到40.3度的症狀。
世界知名格鬥遊戲日本電競選手梅原大吾8日在推特上表示，自己在5日出現發燒與疲勞等症狀，隔天去醫院做檢測，6日當天就燒到新型冠狀病毒陽性結果，確診武漢肺炎，他表示自己自發病以來都一直在家中休養沒有外出，等待與當地衛生所聯繫。
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梅原大吾一度PO出自己量體溫測到40.3度的高燒症狀，令粉絲相當擔心，不過隨後他刪掉這則推文；梅原大吾表示令支持者憂心而感到歉意，但他現在要專心休養，以便早日復出。
梅原大吾現年39歲，1997年就獲得第一次錦標賽冠軍，此後獲獎無數，在全球四處征戰，2004年他與美國冠軍電競選手Justin Wong對戰時，在血條見底的情況下，完美格檔對方絕招所有招式，再開自己的絕招反殺對手，讓全場轟動，這個「背水的逆轉劇」成為格鬥遊戲界最傳奇的一幕。
6日、新型コロナウイルス陽性の結果を受けました。5日に高熱と倦怠感などの風邪の症状が出たため、翌日病院で検査をうけたものです。発症してからは外出せず、保健所からの連絡を待ちながら自宅療養を続けています。— 梅原大吾 （@daigothebeastJP） May 8, 2021