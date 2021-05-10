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    澳蝙蝠驗出致命狂犬病毒 當局警告：切勿接觸

    澳洲雪梨西部的蝙蝠體內驗出致命性「澳洲蝙蝠狂犬病毒（ABLV）」。（法新社資料照）

    澳洲雪梨西部的蝙蝠體內驗出致命性「澳洲蝙蝠狂犬病毒（ABLV）」。（法新社資料照）

    2021/05/10 13:56

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲衛生當局近日在雪梨西部的蝙蝠體內檢驗出致命「澳洲蝙蝠狂犬病毒」（ABLV，Australian Bat Lyssavirus），過去曾有3例感染致死案例，政府呼籲民眾盡量避免接觸蝙蝠。

    綜合外媒報導，近日澳洲雪梨西部一群蝙蝠體內驗出了致命性「澳洲蝙蝠狂犬病毒（ABLV）」，此種病毒會經由帶原蝙蝠抓、咬的傷口傳播，隨後可能攻擊人體中樞神經系統致死。雪梨衛生局公共衛生總監巴格博士（Dr. Shopna Bag）表示，今年該地區已有11人遭蝙蝠抓咬傷，其中4人須接受後續治療，政府疾呼民眾切勿靠近、接觸任何蝙蝠。

    報導指出，雖然目前人類感染ABLV的案例稀少，但若沒有及時接受疫苗治療，致死率相當高。據悉，過去既有的3起死亡案例皆發生於昆士蘭州，都是遭蝙蝠咬傷或抓傷後感染ABLV而死。感染初期症狀類似流感，包含頭痛、發燒、倦怠等狀況，但隨後病情急速加劇，導致癱瘓、抽搐，出現幻覺，甚至死亡。

    衛生當局強調，民眾若不慎被任何類型的蝙蝠抓咬傷，應及時以肥皂清洗傷口至少5分鐘，並塗抹優碘（Betadine）類的殺菌液後盡速就醫，視情況接種疫苗防止狂犬病毒感染。

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