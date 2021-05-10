「然後他就死掉了」日屋主起床驚見陌生男在他家廚房吃麵...

日本大阪府坂井市一名60多歲屋主，半夜起床時撞見一位陌生男子在廚房內吃義大利麵，屋主制伏男子和報警後，警察到場前該男子就失去意識，送醫後1小時宣告不治，疑雲重重，示意圖。（彭博）

2021/05/10 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府的坂井市日前發生離奇入侵民宅的案件，一名60多歲屋主深夜11點起床，想至廚房喝水，突然撞見一位陌生男子在廚房內吃義大利麵，隨後屋主和他發生肢體衝突並報警，未料他竟失去意識，送醫1小時後不幸離世。

根據日媒《Sora News 24》報導，本月5日凌晨11點多，60多歲的屋主深夜起床想到廚房飲水，未料竟撞見一名30多歲的陌生男子，穿著他家的T-Shirt坐在餐椅上吃義大利麵，還很冷靜地回覆屋主：「我是從前門進來的」，隨即雙方便發生肢體衝突，屋主弟弟聞聲趕緊前來幫忙。

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報導指出，見有陌生男子非法入侵，屋主的父親也隨即打電話通報警方，屋主家人也成功制伏了陌生男子，但就在警察到場前他就已經失去意識，緊急送醫1小時後仍宣告不治，犯罪動機疑雲重重，警方正試圖從其它線索尋找蛛絲馬跡。

對此，日本網友表示：「比恐部小說還可怕」、「各種『未經允許』，從非法入侵，任意拿屋主的衣服穿，甚至還未經允許的死亡」、「真不知屋主是幸運還是不幸，往好處想至少該男子不是殺手」、「屋主一家到底做了什麼」、「那房子受到詛咒了嗎」、「他還把冷凍義大利麵拿去微波爐加熱？」

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