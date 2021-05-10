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    慘絕！緬甸詩人被拘留一夜死亡 妻子見到遺體「器官都被摘除」

    緬甸詩人肯西遭拘捕後死亡，妻子在醫院太平間看到他的遺體時，發現體內器官已被摘除。（圖擷取自推特）

    緬甸詩人肯西遭拘捕後死亡，妻子在醫院太平間看到他的遺體時，發現體內器官已被摘除。（圖擷取自推特）

    2021/05/10 07:27

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方自從2月1日發動政變以來，持續鎮壓示威者，而在緬甸文壇中有多名詩人投身示威，在抗議現場激勵示威者，不過截自目前為止已有多名詩人在示威中喪生，緬甸詩人肯西（Khet Thi）的家屬週日表示，肯西僅被軍方拘留一夜後就過世，送還遺體後還發現他的器官已被摘除。

    根據《路透》報導，肯西的妻子昭蘇（Chaw Su）表示，他和丈夫週六都在實皆省（Sagaing Region）的瑞波市（Shwebo）被軍警逮捕，並被帶去審訊中心訊問，然而昭蘇先行離去後，沒想到竟和丈夫從此天人永隔。昭蘇說：「他們早上打電話給我，叫我去醫院看他，我還以為他是手骨折之類的狀況，沒想到抵達醫院時，卻是要去太平間找他，而且他的器官已被摘除。」

    昭蘇表示，她在醫院被告知肯西有心臟問題，但她相信那並非事實，所以也沒有去看醫院開立的死亡證明。昭蘇指出，原本軍方打算直接把肯西的遺體抬去埋葬，但她向軍方懇求拿回丈夫的遺體。至於丈夫的器官為何被摘除，昭蘇則是沒有說出具體原因。

    自軍方發動政變以來，肯西已經是第三位在示威行動中喪生的詩人，肯西原先是一名工程師，在2012年辭職後，專注於創作，並透過賣冰淇淋和蛋糕等甜點來維持生活。肯西曾在政變兩週後寫道：「我不想成為英雄，我不想成為烈士，我不想成為弱者，我不想成為傻瓜，我不想支持不公。 如果我只有一分鐘可活，那我希望我的良心在那一刻保持潔淨。」

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