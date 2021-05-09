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    軍情動態》美軍B-52H轟炸機模擬極音速武器殺傷鏈

    B-52H搭載AGM-183A空射快速反應武器。（取自美國空軍官網）

    B-52H搭載AGM-183A空射快速反應武器。（取自美國空軍官網）

    2021/05/09 20:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍印太司令部5月3日起在美國阿拉斯加州進行「北方邊緣2021」（Northern Edge 2021）大規模軍演，共動員240架軍機、6艘艦艇及1.5萬兵力參演。在美、中、俄爭相研發高超音速（hypersonic，又稱極音速）武器之際，美軍俱備核打擊能力的B-52H戰略轟炸機5日在這場演習中，完成高超音速武器「殺傷鏈」測試，從1110公里外成功模擬「攻擊」目標。

    殺傷鏈（Killing Chain）在軍事上指的是一種攻擊過程，具體是指識別所要打擊的目標、向目標派遣兵力、決定並下令攻擊目標、最後摧毀目標等一系列攻擊過程。美國軍方形容，B-52H「同溫層堡壘」（Stratofortress）轟炸機這次模擬任務展示了超視距殺傷鏈運用，而調這次演習提供一個高度對抗及真實威脅的環境。

    《Defense World》報導，一架B-52H戰略轟炸機從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地（Barksdale Air Force base）出發，飛往舉行「北部邊緣2021」演習的阿拉斯加州，在距離該州的埃爾門多夫理查森聯合基地超過1850公里時，透過「全領域作戰能力實驗」（ADOC-E）經感應器取得目標資料，並成功模擬向目標發射AGM-183A空射快速反應武器（ARRW）。這款高超音速飛彈平均時速介乎6.5馬赫至8馬赫，10分鐘至12分鐘能擊中1600公里外的目標。

    美國國防部2021會計年度預算案中，高超音速計畫部分編列了32億美元（約台幣887億元），高於2020年會計年度的26億美元（約台幣720億元），旨在2023年之前，擁有可部署的高超音速軍事力量。

    美軍B-52H轟炸機完成高超音速武器「殺傷鏈」測試。（資料照，歐新社）

    美軍B-52H轟炸機完成高超音速武器「殺傷鏈」測試。（資料照，歐新社）

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