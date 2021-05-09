武漢肺炎》拒不承認！菲退還中國疫苗 中國大使：子虛烏有

菲律賓總統杜特蒂（見圖）下令將國藥集團的疫苗退還給中國，中駐菲大使黃溪連稱此事「子虛烏有」。（資料照，美聯社）

2021/05/09 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）遲未通過中國國藥集團疫苗的緊急批准，菲國總統杜特蒂5日下令將國藥疫苗退還給中國，此事經菲國官方媒體報導，而中國駐菲大使黃溪連今天（9日）卻稱此事「子虛烏有」，拒不承認。

綜合外媒報導，菲律賓尚未通國藥疫苗的緊急批准，杜特蒂卻在3日公開接種引起爭議，遭國內批評後杜特蒂5日下令退還國藥疫苗給中國，此事經菲國官方媒體《菲律賓通訊社》（Philippine News Agency）報導，而中國駐菲大使黃溪連今天卻反駁此事。

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黃溪連表示，近日媒體稱杜特蒂要退回中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，上述報導純屬「子虛烏有、以訛傳訛」，他說菲律賓不但沒要退回中國疫苗，還對中國疫苗讚譽有佳，希望採購更多。

黃溪連還說，中國向菲律賓提供疫苗援助，並讓該國優先採購疫苗，迄今已提供500萬劑中國疫苗抵菲，中國疫苗已成菲律賓「主力軍」，占菲律賓獲得疫苗90%。

不過據《菲律賓通訊社》，菲國目前緊急批准疫苗除俄國的史普尼克V（Sputnik V）、阿斯特捷利康的AZ疫苗外，中國疫苗僅批准科興疫苗，國藥集團不在緊急批准之列。黃溪連受訪藉機吹捧中國疫苗，疑似在玩文字遊戲。

杜特蒂對他接種國藥疫苗的行為道歉，並希望民眾不要模仿他，雖下令退回1000劑國藥疫苗，他6日仍稱會保留自己的疫苗，日後會完成第2劑國藥疫苗接種。發言人表示，杜特蒂已下決心退回國藥疫苗，除非此疫苗通過緊急批准。

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