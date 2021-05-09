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    驚！ 可愛刺蝟血洗紐西蘭生態圈 原生種遭大量捕食

    刺蝟看起來小小圓圓的超級可愛，對紐西蘭生態環境來說卻是可怕的外來種。（美聯社）

    刺蝟看起來小小圓圓的超級可愛，對紐西蘭生態環境來說卻是可怕的外來種。（美聯社）

    2021/05/09 16:31

    〔即時新聞／綜合報導〕刺蝟看起來小小圓圓的超級可愛，對紐西蘭生態環境來說卻是可怕的外來種，當地蜥蜴、鳥蛋和名為威塔（wētā，螽蟴亞目，外表長得像蟋蟀）的巨型昆蟲遭到大量捕食，嚴重影響著物種存續。

    《衛報》報導，除了少數蝙蝠之外，紐西蘭並沒有其他的陸生哺乳類動物，鳥類在沒有天敵的情況下，逐漸演變為像奇異鳥那樣不會飛行的種類，或者是在地上築巢，因此一旦引進貓、鼠就會重創生態。

    如今，外表看似無害的刺蝟成為紐西蘭野外的殺戮機器，原先在歐洲的時候，牠們會被野貂、狐狸狩獵，但一來到紐西蘭，刺蝟幾乎不會碰到任何掠食者，因此成為了其他生物的噩夢。

    奧塔哥大學（University of Otago）專門研究刺蝟的博士生福斯特（Nick Foster）透露，過去曾在1隻刺蝟的胃袋內發現大量的威塔腿部殘肢，數一數竟然有283條腿，推估出這頭刺蝟24小時內大約吞下了60隻威塔。

    為此，紐西蘭正在推行一項保護規劃，預計在2050年之前消滅從英國引進的刺蝟種群，主要會採用誘捕、獵殺、毒餌等方式。目前並沒有對紐西蘭野外刺蝟數量的明確估算，但應該是比英國還多，每公頃最少有2至4隻，最多估計可達到8隻。

    事實上，曾有人建議可以將刺蝟捕捉後送回去英國，因為歐洲的野生刺蝟數量正在下降，但考慮到生物安全和運送成本後，目前紐西蘭還是以撲殺為主要手段。

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