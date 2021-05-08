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    79％俄國人轟「公務員領太多」 前官員：他們不知實際數字

    俄羅斯國內一項最新民調指出，79%民眾認為俄國官員的薪水高得不合理。（彭博檔案照）

    俄羅斯國內一項最新民調指出，79%民眾認為俄國官員的薪水高得不合理。（彭博檔案照）

    2021/05/08 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯低薪狀況嚴重，一項最新民調指出，79%俄國民眾認為俄國公務員的薪水高得不合理，民眾推測公務員每月領薪8.89萬盧布（約新台幣3萬3402元）；俄國政府高層官員對此並未公布實際數字，僅稱「公務員沒領這麼多」；前高層官員則稱「民眾不知道公務員實際領多少。」

    綜合俄媒報導，俄國求職網站「Rabota.ru」對5000位俄羅斯公民進行薪水合理度調查，發現有79％受訪者認為俄國官員的薪水過高，38%民眾認為高階主管薪水太高，29%民眾稱房仲業者的收入太高，25%民眾認為金融業者薪資高得不合理，其他還有律師（22%）、銷售經理（21%）、資訊科技專家（21%）的高薪為人詬病。

    俄羅斯民眾推測，俄國官員的月薪為8.89萬盧布，民營公司高階主管為10.32萬盧布（約台幣3萬8780元），房仲業者為7.66萬盧布（約新台幣2萬8801元），金融業者為10.23萬盧布（3萬8447元），律師為9.59萬盧布（約新台幣3萬6036元），銷售經理為9.12萬盧布（約新台幣3萬4289元），資訊科技專家為10.86萬盧布（約4萬831元）。

    俄國國家教育與科學委員會副主席奧尼辰科（Gennady Onishchenko）看見這份民調，抨擊「我想知道那些被問到的人，他們有工作嗎？」他稱為了有效管理國家，公務員必須有足夠薪水，「我們是要由專業人士來統治我們的國家，還是要玩上世紀90年代的遊戲？」但他並沒有提供確切的公務員薪資數據。

    俄國總統府前顧問茹拉夫列夫（Dmitry Zhuravlev）則認為，「在低薪的普遍背景下，公務員的收入似乎更為可觀」，但是，只有聯邦公務員才能獲得很高的薪水，地方公務員的收入並不是很高，「如果民眾每月收入只有15K，看到公務員領了30K，那他當然會心情不好。」

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