軍情動態》大升級！ 英國砸310億購入「歐洲最致命的坦克」

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）昨日宣布，英國砸8億英鎊（約新台幣310億）購入148輛「挑戰者3式」（Challenger 3）坦克。（翻攝自英國國防部）

2021/05/08 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）昨日宣布，英國砸8億英鎊（約新台幣310億）購入148輛「挑戰者3式」（Challenger 3）坦克，他稱其為「歐洲最致命的坦克」，並強調這次升級計畫除了能大幅增添英國陸軍戰力，也能製造大量就業機會，預計2027年英國陸軍就能收到首批挑戰者3式坦克。

綜合外媒報導，華勒斯7日宣布 ，英國和德國武器製造商萊茵金屬（Rheinmetall）簽下8億英鎊（約新台幣310億）的合約，購入148輛挑戰者3式坦克，以替代從1998年服役至今的「挑戰者2式」（Challenger 2）坦克。

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挑戰者3式坦克為英國首款數位化坦克，除了能整合多領域訊息，華勒斯更將其稱作「歐洲最致命的坦克」，因為此型坦克時速可達97公里，可掛載額外的高速砲彈，更配備最新的目標標定、追蹤系統，以及新型遠程熱像儀。

華勒斯自信表示，此次升級計畫對英國陸軍的現代化過程中意義重大，並帶來重大變革，該種坦克配備的創新技術，能讓英軍在充滿威脅的戰場上，具備強大的作戰能力。

挑戰者3式坦克將於萊茵金屬在英國什羅普郡特爾福德鎮的工廠製作，華勒斯指出，該合約將帶來許多就業機會，除了工廠的200個工作崗位，未來在供應鏈上也會增加450個新的工作機會。

英國陸軍預計2027年就能收到首批挑戰者3式坦克，而最後一批將於2030年完成交付。

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